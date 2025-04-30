Красная горка-2025: когда отмечается, традиции, приметы и запреты
© iStock.com / Aleksandr GolubevСвечи в православной церкви
© iStock.com / Aleksandr Golubev
Свечи в православной церкви
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Красная горка, или Антипасха, приходится на первое воскресенье после православной Пасхи. Когда появился праздник и на какое число выпадает в 2025 году, суть и традиции торжества, почему такое название, церковные каноны и народные обычаи — в материале РИА Новости.
Красная горка-2025
Следующее воскресенье после Пасхи называют Антипасхой (напротив Пасхи), Фоминой неделей, Красной горкой. По церковной традиции Антипасха празднуется с такой же светлой радостью, как и Пасха: в храмах последний раз служат литургию в пасхальном обряде, а тексты богослужений посвящены событию Воскресения Христова и апостолу Фоме. Народное название праздника – Красная горка – восходит к языческим временам и в первую очередь касается бога солнца Ярилы. За время своего существования он значительно трансформировался, однако суть этого праздника неизменна – люди радуются приходу весны и обновлению природы.
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У Красной горки нет фиксированной даты, так как она зависит от наступления Пасхи. В 2025 праздник приходится на воскресенье 27 апреля.
Суть и история
История появления Красной горки уходит корнями в далекое прошлое. Считается, что зародился он еще в дохристианской Руси. Назвали праздник Красной горкой так как "красный" в старину – "красивый", а "горка", потому что гуляния устраивали на возвышенностях, которые в это время уже успевали просохнуть от талого снега.
У многих народов горы считались местом обитания богов и в то же время естественной границей обитания племени. Историк и религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что холмы и горы у славян были местами ритуальными, до прихода христианства на них располагались идолы. Им приносили жертвы и жгли костры. Позднее на месте славянских капищ на горах стали возводить храмы.
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В православном календаре этот день обозначен как Антипасха. Но приставка "анти" в названии не противопоставляет этот праздник Пасхе, а означает "подобно", т.е. повторение Пасхи, возвращение к главному православному торжеству.
"Название же Фомина неделя происходит от имени апостола Фомы. После своего воскресения Христос явился своим ученикам, но Фомы с ними не было. Когда апостолы рассказали Фоме о том, что говорили с воскресшим Христом, он ответил им: "не поверю пока сам не увижу ран Его от гвоздей и не вложу руку свою в раны Его". Через неделю после Своего воскресения Христос явился апостолу Фоме со словами: "подай руку твою Фома и вложи в раны мои. И не будь неверующим, но верующим". Отсюда, кстати, и взято крылатое выражение "Фома неверующий"", – поясняет Анна Бахтиярова.
Традиции и обычаи
Праздновать Красную горку принято с размахом, устраивать шумные гуляния с песнями и танцами, красить яйца в зеленый и желтый цвет, накрывать богатый стол с угощениями.
Что делают и как правильно провести праздник
Эксперт рассказывает, что в этот день было принято катать крашенные яйца с горки. Начало этому обычаю было положено еще в славянском язычестве, где яйцо было символом жизни. "Катание яйца – символическое оплодотворение земли после зимы. Позднее этот обряд стал носить развлекательный характер: молодежь гадала, если яйцо прокатилось ровно и не разбилось – владельца ожидают счастье и удача. Ещё позднее стали катать ради забавы, у кого дальше укатилось, тот и победил. Или чьё яйцо стукнулось о другое, тот забирает оба яйца", – говорит Анна Бахтиярова.
Еще одним из обычаев этого праздничного дня был призыв весны. Молодые люди старались одеться понаряднее и на высоком месте встречали рассвет, водили хороводы. А затем продолжали гулянья на улице, с танцами и играми. Это были своего рода смотрины потенциальных невест и женихов.
По традиции, продолжая пасхальные обычаи, следует на Красную горку накрывать богатый стол, где обязательно должны присутствовать крашеные яйца зеленого и желтого оттенка, символизирующие пробуждение природы, творожная пасха и кулич. Хозяйки пекут на праздник домашний хлеб, пироги и блины.
Что нельзя делать
Существует немало примет и поверий, связанных с Красной горкой. Вот некоторые из них:
- Считалось дурной приметой на Красную горку сидеть дома – это сулило молодой девушке или парню несчастливый брак или вовсе одиночество.
- Нельзя в этот день грустить и плакать, иначе круглый год неприятности будут преследовать.
- Не стоит на Красную горку выполнять тяжелую домашнюю работу и копаться в почве. Считается, что земля празднует свое возрождение и беспокоить ее не стоит.
- На праздник нельзя надевать старую одежду, принято наряжаться и рекомендуется надевать красные вещи, чтобы привлечь в жизнь богатство и удачу.
- Следует устраивать пышные застолья, но вот выбрасывать недоеденную еду ни в коем случае нельзя, лучше отдать ее животным и птицам, чтобы избежать болезней
- Влюбленные и супруги Красную горку должны провести вместе, если праздник пройдет порознь, они могут расстаться в будущем.
- Если в этот день приснится умерший родственник — это сулит удачу в делах, крепкое здоровье.
- Теплый вечер и тихая безветренная ночь на Красную горку обещает жаркое и сухое лето, а вот пасмурный день — холодное и дождливое.
Популярные вопросы
Можно ли ходить на кладбище
Ответ:
Духовенство на Красную горку рекомендует воздержаться от посещения кладбища.
По христианской традиции посещение и уборку могил, поминки устраивают во вторник после Пасхи — на Радоницу. Однако помянуть родственников и близких людей можно и на Антипасху.
По словам Анны Бахтияровой, начиная с этого воскресенья народ посещал кладбища, принося туда крашеные яйца и сладости, возвещая умершим весть о воскресении Христа.
Можно ли играть свадьбу
Ответ:
"С Красной горки начиналась пора свадеб. Пост окончен, а посевные работы ещё не начались. В это короткое время и проходила череда предстрадных свадеб, сватовства и заигрышей", – говорит религиовед.
Именно в этот период после перерыва на время поста возобновляют и венчания. Ходила даже такая поговорка: "Кто на Красную горку женится, вовек не разведется".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТоржественные регистрации брака на Московской канатной дороге
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Крестят ли ребенка
Ответ:
Можно креститься в любой день по желанию, однако на дни больших церковных праздников священнослужители могут быть сильно заняты, поэтому следует заранее спланировать день и подготовиться к таинству крещения.
© iStock.com / Sviatlana LazarenkaКрещение ребенка
© iStock.com / Sviatlana Lazarenka
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