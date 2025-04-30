Рейтинг@Mail.ru
Космонавты миссии "Шэньчжоу-19" успешно вернулись на Землю - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 30.04.2025 (обновлено: 10:36 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/kosmonavty-2014242335.html
Космонавты миссии "Шэньчжоу-19" успешно вернулись на Землю
Космонавты миссии "Шэньчжоу-19" успешно вернулись на Землю - РИА Новости, 30.04.2025
Космонавты миссии "Шэньчжоу-19" успешно вернулись на Землю
Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-19" из трех космонавтов в среду успешно вернулся на Землю после того как возвращение было отложено на день из-за погодных... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:14:00+03:00
2025-04-30T10:36:00+03:00
космос - риа наука
земля
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014272564_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3eb5a5407d512b6d49efa929899c83b.jpg
ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-19" из трех космонавтов в среду успешно вернулся на Землю после того как возвращение было отложено на день из-за погодных условий, передает Центральное телевидение Китая.Возвращение миссии изначально было запланировано на 29 апреля, однако во вторник было отложено из-за того, что погода на посадочной площадке "не соответствовала условиям"."Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-19" успешно приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" (в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая – ред.)", - говорится в сообщении.По информации телевидения, медицинские специалисты на месте подтвердили, что физическое состояние всех трех космонавтов хорошее."Пилотируемая миссия "Шэньчжоу-19" успешно завершена", - отмечается в сообщении.Экипаж корабля "Шэньчжоу-19" прибыл на станцию "Тяньгун" 30 октября 2024 года. Миссию возглавил Цай Сюйчжэ, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-14". Кроме того, в состав миссии вошли космонавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, для обоих полет стал первым в карьере. Ван Хаоцзэ стала третьей по счету китаянкой, побывшей в космосе, а Сун Линдун стал первым китайским космонавтом, родившимся после 1990 года.Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-20" отправился на орбитальную станцию 24 апреля. В состав экипажа вошли три космонавта: командир экипажа Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере, ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершили свой первый полет в космос, до отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.
https://ria.ru/20241104/kosmos-1981763310.html
https://ria.ru/20250424/kosmonavty-2013155906.html
https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html
земля
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014272564_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_d8c992b244559211c874ac9915b2e15f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, китай
Космос - РИА Наука, Земля, Китай
Космонавты миссии "Шэньчжоу-19" успешно вернулись на Землю

Космонавты с "Шэньчжоу-19" вернулись на Землю после задержки из-за непогоды

© Getty Images / VCGЭкипаж космического корабля "Шэньчжоу-19"
Экипаж космического корабля Шэньчжоу-19 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / VCG
Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-19". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-19" из трех космонавтов в среду успешно вернулся на Землю после того как возвращение было отложено на день из-за погодных условий, передает Центральное телевидение Китая.
Возвращение миссии изначально было запланировано на 29 апреля, однако во вторник было отложено из-за того, что погода на посадочной площадке "не соответствовала условиям".
Старт космического корабля Шэньчжоу - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Экипаж "Шэньчжоу-18" доставил на Землю почти 35 килограммов материалов
4 ноября 2024, 08:40
"Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-19" успешно приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" (в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая – ред.)", - говорится в сообщении.
По информации телевидения, медицинские специалисты на месте подтвердили, что физическое состояние всех трех космонавтов хорошее.
"Пилотируемая миссия "Шэньчжоу-19" успешно завершена", - отмечается в сообщении.
Экипаж корабля "Шэньчжоу-19" прибыл на станцию "Тяньгун" 30 октября 2024 года. Миссию возглавил Цай Сюйчжэ, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-14". Кроме того, в состав миссии вошли космонавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, для обоих полет стал первым в карьере. Ван Хаоцзэ стала третьей по счету китаянкой, побывшей в космосе, а Сун Линдун стал первым китайским космонавтом, родившимся после 1990 года.
Обращение космонавтов по случаю старта акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции "Георгиевская ленточка"
24 апреля, 12:25
Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-20" отправился на орбитальную станцию 24 апреля. В состав экипажа вошли три космонавта: командир экипажа Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере, ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершили свой первый полет в космос, до отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин высказался об идеях завершения работы МКС
16 апреля, 18:27
 
Космос - РИА НаукаЗемляКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала