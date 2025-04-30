https://ria.ru/20250430/kosmonavty-2014242335.html

Космонавты миссии "Шэньчжоу-19" успешно вернулись на Землю

Космонавты миссии "Шэньчжоу-19" успешно вернулись на Землю - РИА Новости, 30.04.2025

Космонавты миссии "Шэньчжоу-19" успешно вернулись на Землю

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-19" из трех космонавтов в среду успешно вернулся на Землю после того как возвращение было отложено на день из-за погодных... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:14:00+03:00

2025-04-30T08:14:00+03:00

2025-04-30T10:36:00+03:00

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ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-19" из трех космонавтов в среду успешно вернулся на Землю после того как возвращение было отложено на день из-за погодных условий, передает Центральное телевидение Китая.Возвращение миссии изначально было запланировано на 29 апреля, однако во вторник было отложено из-за того, что погода на посадочной площадке "не соответствовала условиям"."Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-19" успешно приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" (в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая – ред.)", - говорится в сообщении.По информации телевидения, медицинские специалисты на месте подтвердили, что физическое состояние всех трех космонавтов хорошее."Пилотируемая миссия "Шэньчжоу-19" успешно завершена", - отмечается в сообщении.Экипаж корабля "Шэньчжоу-19" прибыл на станцию "Тяньгун" 30 октября 2024 года. Миссию возглавил Цай Сюйчжэ, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-14". Кроме того, в состав миссии вошли космонавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, для обоих полет стал первым в карьере. Ван Хаоцзэ стала третьей по счету китаянкой, побывшей в космосе, а Сун Линдун стал первым китайским космонавтом, родившимся после 1990 года.Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-20" отправился на орбитальную станцию 24 апреля. В состав экипажа вошли три космонавта: командир экипажа Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере, ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершили свой первый полет в космос, до отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.

https://ria.ru/20241104/kosmos-1981763310.html

https://ria.ru/20250424/kosmonavty-2013155906.html

https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля, китай