https://ria.ru/20250430/kontakt-2014302668.html

Песков рассказал о возможности прямого контакта Путина и Трампа

Песков рассказал о возможности прямого контакта Путина и Трампа - РИА Новости, 30.04.2025

Песков рассказал о возможности прямого контакта Путина и Трампа

Прямой контакт президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа при необходимости будет установлен, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:51:00+03:00

2025-04-30T11:51:00+03:00

2025-04-30T11:51:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Прямой контакт президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа при необходимости будет установлен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Прямой контакт на высшем уровне всегда эффективен и всегда помогает урегулировать те шероховатости, которые могут возникать на рабочем уровне, экспертном уровне. При необходимости этот прямой контакт (Путина и Трампа - ред.) будет установлен", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014300707.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков