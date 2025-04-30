https://ria.ru/20250430/kontakt-2014302668.html
Песков рассказал о возможности прямого контакта Путина и Трампа
Песков рассказал о возможности прямого контакта Путина и Трампа - РИА Новости, 30.04.2025
Песков рассказал о возможности прямого контакта Путина и Трампа
Прямой контакт президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа при необходимости будет установлен, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:51:00+03:00
2025-04-30T11:51:00+03:00
2025-04-30T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Прямой контакт президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа при необходимости будет установлен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Прямой контакт на высшем уровне всегда эффективен и всегда помогает урегулировать те шероховатости, которые могут возникать на рабочем уровне, экспертном уровне. При необходимости этот прямой контакт (Путина и Трампа - ред.) будет установлен", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014300707.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков рассказал о возможности прямого контакта Путина и Трампа
Песков: прямой контакт Путина и Трампа при необходимости будет установлен