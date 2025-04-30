Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе начали готовиться к автопробегу в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:21 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kishinev-2014309926.html
В Кишиневе начали готовиться к автопробегу в честь 80-летия Победы
В Кишиневе начали готовиться к автопробегу в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 30.04.2025
В Кишиневе начали готовиться к автопробегу в честь 80-летия Победы
В Кишиневе начались приготовления к масштабному автопробегу в честь 80-летия Победы, чьи участники развернут рекордно большую копию Знамени Победы, сообщил РИА... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:21:00+03:00
2025-04-30T12:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
молдавия
кишинев
европа
майя санду
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38944/36/389443658_0:0:2906:1635_1920x0_80_0_0_0e738e3db6559d6c5c49669ddc9967c3.jpg
КИШИНЕВ, 30 апр – РИА Новости. В Кишиневе начались приготовления к масштабному автопробегу в честь 80-летия Победы, чьи участники развернут рекордно большую копию Знамени Победы, сообщил РИА Новости руководитель общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". "Последние приготовления идут к автопробегу в честь 80-летия Великой Победы идут прямо сейчас. Акция пройдет 9 мая, автоколонны проедут по всем ключевым улицам Кишинева. Собираемся в центре города, прямо рядом с главной площадью столицы. Конечная точка автопробега — Мемориал Воинской Славы "Вечность, где состоится торжественное развёртывание самого большого в мире Знамени Победы. В Молдавии его всегда отмечали и далее будут отмечать это праздник. Да и в Европе помнят, кто освобождал ее от нацизма, фашизма", - сказал Тулянцев. Он отметил, что старт построение колонны автомобилей начнутся с 10:30 (совпадает с Мск) в центре Кишинева, а сама акция стартует в 13:00. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html
https://ria.ru/20250430/peskov-2014306551.html
https://ria.ru/20250430/repetitsii-1943570704.html
молдавия
кишинев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38944/36/389443658_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_befee899149f54d90e811e51377f2d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, европа, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Молдавия, Кишинев, Европа, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кишиневе начали готовиться к автопробегу в честь 80-летия Победы

Участники автопробега в Кишиневе развернут большую копию Знамени Победы

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗнамя Победы
Знамя Победы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Знамя Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 апр – РИА Новости. В Кишиневе начались приготовления к масштабному автопробегу в честь 80-летия Победы, чьи участники развернут рекордно большую копию Знамени Победы, сообщил РИА Новости руководитель общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.
Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка".
Митинг в защиту Дня Победы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка"
24 апреля, 18:33
"Последние приготовления идут к автопробегу в честь 80-летия Великой Победы идут прямо сейчас. Акция пройдет 9 мая, автоколонны проедут по всем ключевым улицам Кишинева. Собираемся в центре города, прямо рядом с главной площадью столицы. Конечная точка автопробега — Мемориал Воинской Славы "Вечность, где состоится торжественное развёртывание самого большого в мире Знамени Победы. В Молдавии его всегда отмечали и далее будут отмечать это праздник. Да и в Европе помнят, кто освобождал ее от нацизма, фашизма", - сказал Тулянцев.
Он отметил, что старт построение колонны автомобилей начнутся с 10:30 (совпадает с Мск) в центре Кишинева, а сама акция стартует в 13:00.
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Многие главы государств разделяют важность праздника Победы, заявил Песков
12:11
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Репетиции парада Победы-2025: когда и где посмотреть на военную технику
10:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМолдавияКишиневЕвропаМайя Санду80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала