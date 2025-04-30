https://ria.ru/20250430/kishinev-2014309926.html

В Кишиневе начали готовиться к автопробегу в честь 80-летия Победы

В Кишиневе начали готовиться к автопробегу в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 30.04.2025

В Кишиневе начали готовиться к автопробегу в честь 80-летия Победы

В Кишиневе начались приготовления к масштабному автопробегу в честь 80-летия Победы, чьи участники развернут рекордно большую копию Знамени Победы, сообщил РИА... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:21:00+03:00

2025-04-30T12:21:00+03:00

2025-04-30T12:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

молдавия

кишинев

европа

майя санду

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 30 апр – РИА Новости. В Кишиневе начались приготовления к масштабному автопробегу в честь 80-летия Победы, чьи участники развернут рекордно большую копию Знамени Победы, сообщил РИА Новости руководитель общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". "Последние приготовления идут к автопробегу в честь 80-летия Великой Победы идут прямо сейчас. Акция пройдет 9 мая, автоколонны проедут по всем ключевым улицам Кишинева. Собираемся в центре города, прямо рядом с главной площадью столицы. Конечная точка автопробега — Мемориал Воинской Славы "Вечность, где состоится торжественное развёртывание самого большого в мире Знамени Победы. В Молдавии его всегда отмечали и далее будут отмечать это праздник. Да и в Европе помнят, кто освобождал ее от нацизма, фашизма", - сказал Тулянцев. Он отметил, что старт построение колонны автомобилей начнутся с 10:30 (совпадает с Мск) в центре Кишинева, а сама акция стартует в 13:00. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html

https://ria.ru/20250430/peskov-2014306551.html

https://ria.ru/20250430/repetitsii-1943570704.html

молдавия

кишинев

европа

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Варвара Скокшина

молдавия, кишинев, европа, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне