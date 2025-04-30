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Из Камбоджи депортировали россиянина - РИА Новости, 30.04.2025
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08:44 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kambodzha-2014245849.html
Из Камбоджи депортировали россиянина
Из Камбоджи депортировали россиянина - РИА Новости, 30.04.2025
Из Камбоджи депортировали россиянина
Россиянин, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, депортирован из Камбоджи, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:44:00+03:00
2025-04-30T08:44:00+03:00
происшествия
камбоджа
ханты-мансийск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
интерпол
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, депортирован из Камбоджи, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк."В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из королевства Камбоджа депортирован гражданин Российской Федерации. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере", - написала она. По версии следствия, в 2019 году мужчина и его сообщник на территории города Ханты-Мансийска с целью дальнейшего сбыта незаконно приобрели вещество, которое содержало производное N-метилэфедрона. "По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)", - добавила Волк.
https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html
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происшествия, камбоджа, ханты-мансийск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интерпол
Происшествия, Камбоджа, Ханты-Мансийск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Интерпол
Из Камбоджи депортировали россиянина

Из Камбоджи депортировали россиянина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, депортирован из Камбоджи, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из королевства Камбоджа депортирован гражданин Российской Федерации. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере", - написала она.
По версии следствия, в 2019 году мужчина и его сообщник на территории города Ханты-Мансийска с целью дальнейшего сбыта незаконно приобрели вещество, которое содержало производное N-метилэфедрона.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)", - добавила Волк.
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ПроисшествияКамбоджаХанты-МансийскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Интерпол
 
 
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