https://ria.ru/20250430/kambodzha-2014245849.html
Из Камбоджи депортировали россиянина
Из Камбоджи депортировали россиянина - РИА Новости, 30.04.2025
Из Камбоджи депортировали россиянина
Россиянин, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, депортирован из Камбоджи, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:44:00+03:00
2025-04-30T08:44:00+03:00
2025-04-30T08:44:00+03:00
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камбоджа
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ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
интерпол
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, депортирован из Камбоджи, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк."В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из королевства Камбоджа депортирован гражданин Российской Федерации. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере", - написала она. По версии следствия, в 2019 году мужчина и его сообщник на территории города Ханты-Мансийска с целью дальнейшего сбыта незаконно приобрели вещество, которое содержало производное N-метилэфедрона. "По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)", - добавила Волк.
https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камбоджа, ханты-мансийск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интерпол
Происшествия, Камбоджа, Ханты-Мансийск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Интерпол
Из Камбоджи депортировали россиянина
Из Камбоджи депортировали россиянина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков