https://ria.ru/20250430/kambodzha-2014245849.html

Из Камбоджи депортировали россиянина

Из Камбоджи депортировали россиянина - РИА Новости, 30.04.2025

Из Камбоджи депортировали россиянина

Россиянин, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, депортирован из Камбоджи, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:44:00+03:00

2025-04-30T08:44:00+03:00

2025-04-30T08:44:00+03:00

происшествия

камбоджа

ханты-мансийск

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

интерпол

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, депортирован из Камбоджи, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк."В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из королевства Камбоджа депортирован гражданин Российской Федерации. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере", - написала она. По версии следствия, в 2019 году мужчина и его сообщник на территории города Ханты-Мансийска с целью дальнейшего сбыта незаконно приобрели вещество, которое содержало производное N-метилэфедрона. "По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)", - добавила Волк.

https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

камбоджа

ханты-мансийск

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Варвара Скокшина

происшествия, камбоджа, ханты-мансийск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интерпол