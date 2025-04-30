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Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 30.04.2025 (обновлено: 11:55 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html
Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО
Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО
Все инициативы президента России Владимира Путина по Украине были отвергнуты, это вынудило начать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:41:00+03:00
2025-04-30T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Все инициативы президента России Владимира Путина по Украине были отвергнуты, это вынудило начать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Изначально президент пытался достичь этих целей миром. И мы знаем проекты документов, которые он предлагал европейцам, американцам на рассмотрение до начала специальной военной операции. И мы все с вами помним, как все инициативы президента были отвергнуты, и после этого, собственно, ничего не осталось, как решать эти задачи военным путем, путем специальной военной операции", - сказал Песков журналистам после своего выступления на марафоне "Знание. Первые".Он отметил, что Путин остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/svo-2014296618.html
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украина, дмитрий песков, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО

Песков: все инициативы Путина по Украине отвергли, это вынудило начать СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Все инициативы президента России Владимира Путина по Украине были отвергнуты, это вынудило начать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Изначально президент пытался достичь этих целей миром. И мы знаем проекты документов, которые он предлагал европейцам, американцам на рассмотрение до начала специальной военной операции. И мы все с вами помним, как все инициативы президента были отвергнуты, и после этого, собственно, ничего не осталось, как решать эти задачи военным путем, путем специальной военной операции", - сказал Песков журналистам после своего выступления на марафоне "Знание. Первые".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Песков рассказал о ситуации на земле в зоне СВО
11:40
Он отметил, что Путин остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков
11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковРоссияВладимир Путин
 
 
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