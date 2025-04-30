https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html

Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО

Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО - РИА Новости, 30.04.2025

Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО

Все инициативы президента России Владимира Путина по Украине были отвергнуты, это вынудило начать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:41:00+03:00

2025-04-30T11:41:00+03:00

2025-04-30T11:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Все инициативы президента России Владимира Путина по Украине были отвергнуты, это вынудило начать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Изначально президент пытался достичь этих целей миром. И мы знаем проекты документов, которые он предлагал европейцам, американцам на рассмотрение до начала специальной военной операции. И мы все с вами помним, как все инициативы президента были отвергнуты, и после этого, собственно, ничего не осталось, как решать эти задачи военным путем, путем специальной военной операции", - сказал Песков журналистам после своего выступления на марафоне "Знание. Первые".Он отметил, что Путин остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/svo-2014296618.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014302079.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, дмитрий песков, россия, владимир путин