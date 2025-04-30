Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО
Песков: все инициативы Путина по Украине отвергли, это вынудило начать СВО
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Все инициативы президента России Владимира Путина по Украине были отвергнуты, это вынудило начать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Изначально президент пытался достичь этих целей миром. И мы знаем проекты документов, которые он предлагал европейцам, американцам на рассмотрение до начала специальной военной операции. И мы все с вами помним, как все инициативы президента были отвергнуты, и после этого, собственно, ничего не осталось, как решать эти задачи военным путем, путем специальной военной операции", - сказал Песков журналистам после своего выступления на марафоне "Знание. Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.