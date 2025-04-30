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Решение о мере пресечения Гуцул вынесут до 14 мая - РИА Новости, 30.04.2025
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16:15 30.04.2025 (обновлено: 16:43 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/gutsul-2014409432.html
Решение о мере пресечения Гуцул вынесут до 14 мая
Решение о мере пресечения Гуцул вынесут до 14 мая - РИА Новости, 30.04.2025
Решение о мере пресечения Гуцул вынесут до 14 мая
Решение о мере пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул должно быть вынесено до 14 мая, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:15:00+03:00
2025-04-30T16:43:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Решение о мере пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул должно быть вынесено до 14 мая, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару."Решение о мере пресечения для Гуцул должно быть вынесено до 14 мая. Пока точная дата заседания суда не определена", - сказал Морару.По словам адвоката, защита продолжает настаивать на незаконности уголовного преследования главы автономии и готовит соответствующие документы для представления в суде.Ранее у здания районного суда Кишинева прошел митинг сторонников Гуцул, требующих справедливого рассмотрения дела. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в незаконном финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250423/gutsul-2012861170.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Решение о мере пресечения Гуцул вынесут до 14 мая

Адвокат Морару: решение о мере пресечения Гуцул вынесут до 14 мая

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Решение о мере пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул должно быть вынесено до 14 мая, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару.
"Решение о мере пресечения для Гуцул должно быть вынесено до 14 мая. Пока точная дата заседания суда не определена", - сказал Морару.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Адвокат Гуцул рассказала о ходе дела против политика в суде Кишинева
23 апреля, 00:44
По словам адвоката, защита продолжает настаивать на незаконности уголовного преследования главы автономии и готовит соответствующие документы для представления в суде.
Ранее у здания районного суда Кишинева прошел митинг сторонников Гуцул, требующих справедливого рассмотрения дела. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в незаконном финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной.
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23 апреля, 18:18
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Сторонники Гуцул вышли на митинг в ее поддержку перед зданием суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Кишиневе начался митинг в поддержку Гуцул
Вчера, 15:10
 
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