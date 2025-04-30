https://ria.ru/20250430/gutsul-2014409432.html

Решение о мере пресечения Гуцул вынесут до 14 мая

Решение о мере пресечения Гуцул вынесут до 14 мая - РИА Новости, 30.04.2025

Решение о мере пресечения Гуцул вынесут до 14 мая

Решение о мере пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул должно быть вынесено до 14 мая, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:15:00+03:00

2025-04-30T16:15:00+03:00

2025-04-30T16:43:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Решение о мере пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул должно быть вынесено до 14 мая, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару."Решение о мере пресечения для Гуцул должно быть вынесено до 14 мая. Пока точная дата заседания суда не определена", - сказал Морару.По словам адвоката, защита продолжает настаивать на незаконности уголовного преследования главы автономии и готовит соответствующие документы для представления в суде.Ранее у здания районного суда Кишинева прошел митинг сторонников Гуцул, требующих справедливого рассмотрения дела. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в незаконном финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250423/gutsul-2012861170.html

https://ria.ru/20250423/gutsul-2013024106.html

https://ria.ru/20250430/kishinev-2014382615.html

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