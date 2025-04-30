https://ria.ru/20250430/gosdep-2014288892.html

Госдеп снова предложил сотрудникам уволиться, пишет Reuters

Госдеп снова предложил сотрудникам уволиться, пишет Reuters - РИА Новости, 30.04.2025

Госдеп снова предложил сотрудникам уволиться, пишет Reuters

Госдепартамент США вновь начал предлагать своим сотрудникам уволиться по собственному желанию с получением компенсации, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:16:00+03:00

2025-04-30T11:16:00+03:00

2025-04-30T11:16:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Госдепартамент США вновь начал предлагать своим сотрудникам уволиться по собственному желанию с получением компенсации, передает агентство Рейтер со ссылкой на электронное письмо, попавшее в его распоряжение. Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о готовящейся масштабной реорганизации ведомства с целью избавить госдеп от бюрократии и сократить его персонал. "Мы продолжаем прислушиваться к обратной связи и хотим дать сотрудникам нашего ведомства возможность принимать решения о своем будущем. В связи с этим государственный департамент запускает вторую возможность воспользоваться программой отсроченной отставки", - приводит агентство текст письма, подписанного исполняющим обязанности заместителя госсекретаря по вопросам управления Хосе Каннингема. Агентство отмечает, что, согласно письму, заявки на добровольное увольнение принимаются до 5 мая. Как сообщало ранее интернет-издание Free Press, перестройка в госдепартаменте предусматривает закрытие более 130 подразделений, в том числе занимающихся вопросами защиты прав человека, продвижения демократии за рубежом, противодействия экстремизму и предотвращения военных преступлений. Из внутренних документов, на которые ссылалось издание, также следовало, что госдепартамент ликвидирует или реструктурирует сотни офисов в Вашингтоне. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предложила 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласились бы уволиться по собственному желанию. Ожидалось, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству.

https://ria.ru/20250309/ssha-2003874196.html

https://ria.ru/20250429/klimat-2014063478.html

https://ria.ru/20250205/tsru-1997421408.html

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в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, государственный департамент сша