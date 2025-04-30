https://ria.ru/20250430/gosavtoinspektsiya-2012046686.html

Госавтоинспекция призвала заранее планировать майские автопутешествия

Госавтоинспекция призвала заранее планировать майские автопутешествия - РИА Новости, 30.04.2025

Госавтоинспекция призвала заранее планировать майские автопутешествия

В преддверии майских праздников Госавтоинспекция напомнила о необходимости тщательной подготовки к путешествию и соблюдении правил дорожного движения. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:00:00+03:00

2025-04-30T08:00:00+03:00

2025-04-30T08:00:00+03:00

общество

авто

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В преддверии майских праздников Госавтоинспекция напомнила о необходимости тщательной подготовки к путешествию и соблюдении правил дорожного движения."Период майских праздников ежегодно сопровождается увеличением потока автомобилей на трассах и, к сожалению, ростом количества ДТП. Основными причинами автоаварий становятся усталость водителей из-за неверного расчета своих сил в пути, превышение скорости, выезд на встречную полосу движения и несоблюдение дистанции. Особую опасность представляют поездки в ночное время, когда концентрация внимания водителя заметно снижается", – отметил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.Эксперт подчеркнул, что безопасность дальних поездок начинается с тщательной проверки технического состояния автомобиля. Перед выездом необходимо убедиться в исправности тормозной системы, рулевого управления, состояния шин и давления в них, работоспособности всех световых приборов. Особое внимание стоит уделить уровню технических жидкостей – моторного масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости. Также водителям посоветовали иметь в автомобиле световозвращающий жилет, аварийный знак и аптечку. Обязательно необходимо документы на транспортное средство.Госавтоинспекция МВД России рекомендовала водителям, отправляющимся в дальнюю дорогу, заранее продумать маршрут, по возможности избегая участков с интенсивным движением. В пути важно делать регулярные остановки – не реже чем каждые четыре часа или 300-400 километров – для отдыха."Даже 15-20 минутный перерыв может значительно повысить концентрацию внимания. Особенно это актуально при движении в темное время суток или в условиях плохой видимости, – добавил Хранцкевич.Отдельное внимание стоит уделить безопасности детей в автомобиле. Перевозка детей до семи лет должна осуществляться исключительно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Детей от семи до 12 лет на заднем сиденье можно перевозить как в детских автокреслах, так и с использованием штатных ремней безопасности, но только если рост ребенка превышает 150 сантиметров.В случае возникновения непредвиденной ситуации на трассе – поломки автомобиля или плохого самочувствия – водителю следует немедленно включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и по возможности переместиться на обочину. При остановке на трассе в темное время суток необходимо обязательно надеть световозвращающий жилет.Тем, кто стал очевидцем того, как водитель ведет себя на дороге неадекватно, управляет автомобилем в нетрезвом состоянии, необходимо своевременно сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.В Госавтоинспекции МВД России также напомнили, что в период праздников на дорогах традиционно усиливается контроль за соблюдением ПДД, особенное внимание будет уделяться безопасной перевозке детей, проверке трезвости водителей и соблюдению скоростного режима.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250326/gosavtoinspektsiya-2006983500.html

https://ria.ru/20250325/gosavtoinspektsiya-2006939606.html

https://ria.ru/20250227/gosavtoinspektsiya-2001782811.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, авто