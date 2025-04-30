https://ria.ru/20250430/efimov-2014318584.html

Ефимов: с начала года по программе реновации переехали более 4 тысяч семей

Ефимов: с начала года по программе реновации переехали более 4 тысяч семей - РИА Новости, 30.04.2025

Ефимов: с начала года по программе реновации переехали более 4 тысяч семей

В Москве с начала 2025 года в новые дома по программе реновации переехали более 4 тысяч семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:12:00+03:00

2025-04-30T14:12:00+03:00

2025-04-30T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года в новые дома по программе реновации переехали более 4 тысяч семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2025 года новоселье в новых квартирах по программе реновации отпраздновали более 4 тысяч семей из 12 округов столицы. Более 1,5 тысячи из них переехали в Восточном административном округе, свыше 600 семей – в Юго-Восточном. Еще около 430 семей переехали в новые жилые комплексы в Западном административном округе", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, сервисами на mos.ru при переезде воспользовались 78% семей.Как уточняется в сообщении, всего можно заказать шесть услуг, касающихся переезда по программе реновации. Одна из них – возможность бесплатно перевезти вещи в новую квартиру, с начала текущего года ею воспользовались более 3 тысяч семей.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение по реновации в Тимирязевском районе.

https://ria.ru/20250430/efimov-2014230257.html

https://ria.ru/20250430/efimov-2014168703.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы