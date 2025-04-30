https://ria.ru/20250430/efimov-2014230257.html

Ефимов: более 11 тыс человек будут работать на стройке метро с 1 по 11 мая

Ефимов: более 11 тыс человек будут работать на стройке метро с 1 по 11 мая - РИА Новости, 30.04.2025

Ефимов: более 11 тыс человек будут работать на стройке метро с 1 по 11 мая

На период майских праздников, с 1 по 11 мая, на строительстве метрополитена Москвы будут работать более 11 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:06:00+03:00

2025-04-30T11:06:00+03:00

2025-04-30T12:11:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На период майских праздников, с 1 по 11 мая, на строительстве метрополитена Москвы будут работать более 11 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На 91 стройплощадке метро столицы в праздничные дни будут работать около 11,5 тысячи человек. В частности, это обеспечит сохранение высоких темпов производства работ на участках Рублево-Архангельской линии", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также на период праздников будут вести проходку четыре тоннелепроходческих комплекса. Щиты "Виктория" и "Натали" прокладывают перегонные тоннели на участке от станции "Рублево-Архангельское" до станции "Липовая Роща".Кроме того, тоннелепроходческий комплекс "Лилия" пройдет между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", а "София" – через левый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха", добавляется в пресс-релизе.На период праздников, с 9 по 11 мая, будет продолжаться стройка на станции метрополитена "Достоевская", работы пройдут на участке Троицкой линии, где расположены станции "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале финальной проходки щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии столичного метро.

https://ria.ru/20250429/efimov-2013956474.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы