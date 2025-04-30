Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 11 тыс человек будут работать на стройке метро с 1 по 11 мая - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 30.04.2025 (обновлено: 12:11 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/efimov-2014230257.html
Ефимов: более 11 тыс человек будут работать на стройке метро с 1 по 11 мая
Ефимов: более 11 тыс человек будут работать на стройке метро с 1 по 11 мая - РИА Новости, 30.04.2025
Ефимов: более 11 тыс человек будут работать на стройке метро с 1 по 11 мая
На период майских праздников, с 1 по 11 мая, на строительстве метрополитена Москвы будут работать более 11 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:06:00+03:00
2025-04-30T12:11:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На период майских праздников, с 1 по 11 мая, на строительстве метрополитена Москвы будут работать более 11 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На 91 стройплощадке метро столицы в праздничные дни будут работать около 11,5 тысячи человек. В частности, это обеспечит сохранение высоких темпов производства работ на участках Рублево-Архангельской линии", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также на период праздников будут вести проходку четыре тоннелепроходческих комплекса. Щиты "Виктория" и "Натали" прокладывают перегонные тоннели на участке от станции "Рублево-Архангельское" до станции "Липовая Роща".Кроме того, тоннелепроходческий комплекс "Лилия" пройдет между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", а "София" – через левый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха", добавляется в пресс-релизе.На период праздников, с 9 по 11 мая, будет продолжаться стройка на станции метрополитена "Достоевская", работы пройдут на участке Троицкой линии, где расположены станции "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале финальной проходки щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии столичного метро.
https://ria.ru/20250429/efimov-2013956474.html
https://ria.ru/20250428/efimov-2013805270.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 11 тыс человек будут работать на стройке метро с 1 по 11 мая

Ефимов: более 11 тысяч человек будут трудиться на стройке метро с 1 по 11 мая

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На период майских праздников, с 1 по 11 мая, на строительстве метрополитена Москвы будут работать более 11 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На 91 стройплощадке метро столицы в праздничные дни будут работать около 11,5 тысячи человек. В частности, это обеспечит сохранение высоких темпов производства работ на участках Рублево-Архангельской линии", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Ефимов: в Москве построили спорткомплекс для незрячих с бассейном
Вчера, 11:06
В сообщении уточняется, что также на период праздников будут вести проходку четыре тоннелепроходческих комплекса. Щиты "Виктория" и "Натали" прокладывают перегонные тоннели на участке от станции "Рублево-Архангельское" до станции "Липовая Роща".
Кроме того, тоннелепроходческий комплекс "Лилия" пройдет между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", а "София" – через левый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха", добавляется в пресс-релизе.
На период праздников, с 9 по 11 мая, будет продолжаться стройка на станции метрополитена "Достоевская", работы пройдут на участке Троицкой линии, где расположены станции "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале финальной проходки щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии столичного метро.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Ефимов: в Москве реорганизуют 920 гектаров бывших промзон в рамках КРТ
28 апреля, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала