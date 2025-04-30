https://ria.ru/20250430/dzen-2014373055.html

"Дзен" запустил два тематических раздела в преддверии Дня Победы

"Дзен" запустил два тематических раздела в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2025

"Дзен" запустил два тематических раздела в преддверии Дня Победы

"Дзен" запустил два тематических раздела в преддверии Дня Победы: раздел "День Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:58:00+03:00

2025-04-30T14:58:00+03:00

2025-04-30T14:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014371310_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_42c967a6d8ca61be14738acc362e8b85.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Дзен" запустил два тематических раздела в преддверии Дня Победы: раздел "День Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с актуальными новостями и событиями, а также проект "Архивы памяти 1941–1945" с историями авторов контент-платформы о героях войны и тружениках тыла, говорится в пресс-релизе компании. "В "Дзене" запустился раздел "День Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем пользователи смогут следить за всеми актуальными новостями и событиями, посвященными празднованию 9 Мая", - сказано в сообщении. В этом разделе пользователи могут узнать про парады, обращения, памятные акции, которые проходят прямо сейчас в столице и регионах. А 9 мая в нем будет доступна прямая трансляция парада на Красной площади. "Специально к 9 Мая на платформе появился проект "Архивы памяти 1941–1945". В нем собраны искренние и личные истории авторов контент-платформы про героев, которые спасали раненых, сражались на фронте или работали в тылу. В проекте уже приняли участие популярные авторы и каналы в "Дзене", - сообщается также в релизе. Ранее в апреле в "Дзене" появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказывали в компании, это историко-просветительский проект - на главной странице в течение месяца каждый день публикуются подлинные архивные материалы о событиях, происходивших день в день ровно 80 лет назад.

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013368899.html