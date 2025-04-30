https://ria.ru/20250430/dtp-2014266632.html

После ДТП в Анталье в больницах остаются пять россиян

После ДТП в Анталье в больницах остаются пять россиян - РИА Новости, 30.04.2025

После ДТП в Анталье в больницах остаются пять россиян

Пострадавшей в ДТП в турецкой Анталье россиянке сделали операцию, угрозы жизни нет, еще одна остается в реанимации, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:24:00+03:00

2025-04-30T10:24:00+03:00

2025-04-30T10:37:00+03:00

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СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Пострадавшей в ДТП в турецкой Анталье россиянке сделали операцию, угрозы жизни нет, еще одна остается в реанимации, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.Автобус с 25 российскими туристами вылетел с трассы утром во вторник в районе Манавгата провинции Анталья, пострадали 17 россиян и водитель."В больницах продолжают оставаться пятеро россиян, двое из которых получили серьезные травмы. Одной росгражданке успешно сделана операция, ее жизни ничего не угрожает. Ещё одна россиянка продолжает находиться в реанимации под присмотром врачей", - сообщили в ГК.Дипломаты уточнили, что троих граждан готовят к выписке.Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту, продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим россиянам необходимой помощи, отметили ранее дипломаты.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014264437.html

https://ria.ru/20250429/netanyakhu-2014167678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анталья (провинция), россия, в мире