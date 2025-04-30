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После ДТП в Анталье в больницах остаются пять россиян - РИА Новости, 30.04.2025
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10:24 30.04.2025 (обновлено: 10:37 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/dtp-2014266632.html
После ДТП в Анталье в больницах остаются пять россиян
После ДТП в Анталье в больницах остаются пять россиян - РИА Новости, 30.04.2025
После ДТП в Анталье в больницах остаются пять россиян
Пострадавшей в ДТП в турецкой Анталье россиянке сделали операцию, угрозы жизни нет, еще одна остается в реанимации, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:24:00+03:00
2025-04-30T10:37:00+03:00
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СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Пострадавшей в ДТП в турецкой Анталье россиянке сделали операцию, угрозы жизни нет, еще одна остается в реанимации, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.Автобус с 25 российскими туристами вылетел с трассы утром во вторник в районе Манавгата провинции Анталья, пострадали 17 россиян и водитель."В больницах продолжают оставаться пятеро россиян, двое из которых получили серьезные травмы. Одной росгражданке успешно сделана операция, ее жизни ничего не угрожает. Ещё одна россиянка продолжает находиться в реанимации под присмотром врачей", - сообщили в ГК.Дипломаты уточнили, что троих граждан готовят к выписке.Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту, продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим россиянам необходимой помощи, отметили ранее дипломаты.
https://ria.ru/20250430/moskva-2014264437.html
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анталья (провинция), россия, в мире
Анталья (провинция), Россия, В мире
После ДТП в Анталье в больницах остаются пять россиян

После ДТП с автобусом в Анталье в больницах остаются пять россиян

© Фото : соцсетиАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : соцсети
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья
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СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Пострадавшей в ДТП в турецкой Анталье россиянке сделали операцию, угрозы жизни нет, еще одна остается в реанимации, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Автобус с 25 российскими туристами вылетел с трассы утром во вторник в районе Манавгата провинции Анталья, пострадали 17 россиян и водитель.
Грузовик и 2 автобуса столкнулись на Кронштадтском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
На севере Москвы произошло ДТП с участием автобусов
10:17
"В больницах продолжают оставаться пятеро россиян, двое из которых получили серьезные травмы. Одной росгражданке успешно сделана операция, ее жизни ничего не угрожает. Ещё одна россиянка продолжает находиться в реанимации под присмотром врачей", - сообщили в ГК.
Дипломаты уточнили, что троих граждан готовят к выписке.
Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту, продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим россиянам необходимой помощи, отметили ранее дипломаты.
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