После ДТП в Анталье в больницах остаются пять россиян
После ДТП с автобусом в Анталье в больницах остаются пять россиян
© Фото : соцсетиАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья
© Фото : соцсети
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья
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СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Пострадавшей в ДТП в турецкой Анталье россиянке сделали операцию, угрозы жизни нет, еще одна остается в реанимации, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Автобус с 25 российскими туристами вылетел с трассы утром во вторник в районе Манавгата провинции Анталья, пострадали 17 россиян и водитель.
"В больницах продолжают оставаться пятеро россиян, двое из которых получили серьезные травмы. Одной росгражданке успешно сделана операция, ее жизни ничего не угрожает. Ещё одна россиянка продолжает находиться в реанимации под присмотром врачей", - сообщили в ГК.
Дипломаты уточнили, что троих граждан готовят к выписке.
Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту, продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим россиянам необходимой помощи, отметили ранее дипломаты.
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