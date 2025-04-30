https://ria.ru/20250430/deputaty-2014384849.html

Архангельские депутаты предлагают строить фондохранилища для госмузеев

Архангельские депутаты предлагают строить фондохранилища для госмузеев - РИА Новости, 30.04.2025

Архангельские депутаты предлагают строить фондохранилища для госмузеев

Депутаты Архангельского областного Собрания предлагают создать федеральную программу по строительству фондохранилищ для государственных музеев, которая позволит РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:19:00+03:00

2025-04-30T15:19:00+03:00

2025-04-30T15:19:00+03:00

архангельская область

россия

архангельск

татьяна голикова

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АРХАНГЕЛЬСК, 30 апр – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания предлагают создать федеральную программу по строительству фондохранилищ для государственных музеев, которая позволит обеспечить сохранность музейных предметов и коллекций, сообщила пресс-служба Заксобрания региона. Как отметила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, благодаря реализации нацпроекта "Культура" за последние пять лет проведены масштабная реконструкция, капитальный ремонт и оснащение региональный и муниципальных музеев по всей стране. "В связи с этим особое значение приобретает обеспечение сохранности и безопасности музейных ценностей. Необходимые условия для их хранения и изучения обеспечиваются фондохранилищами. Для Архангельской области, к примеру, дефицит таких помещений является серьезной проблемой", – пояснила Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Председатель Собрания привела в пример государственное музейное объединение "Культура Русского Севера" – один из крупнейших музейных центров России, обладающее полноценными художественными коллекциями, богатейшим собранием отечественного искусства с XVI века до наших дней (это более 40 тысяч единиц хранения, в том числе включенных в состав Музейного фонда России), которое не имеет собственного специализированного фондохранилища. Музейные экспонаты распределены по разным зданиям, хранятся в помещениях, где отсутствует возможность в полной мере обеспечить надлежащее хранение музейных предметов. Особую значимость представляют культурные ценности, связанные с Русским Севером: уникальная коллекция древнерусской живописи и деревянной скульптуры XVI-XVIII веков, предметов декоративно-прикладного искусства, включающая около пяти тысяч экспонатов. Правительство Архангельской области выделило земельный участок, подготовлена и прошла госэкпертизу проектно-сметная документация. Министерство культуры России выражало готовность поддержать этот проект и включить его в федеральную инвестиционную программу. Однако до настоящего времени федеральные средства на эти цели не предусмотрены. "Сейчас прорабатываются возможности приспособления какого-либо здания и создание единого фондохранилища для государственных музеев Архангельской области", – рассказала председатель комитета областного Собрания по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова. Учитывая все это, Архангельское областное Собрание депутатов предложило рассмотреть возможность формирования государственной программы по строительству фондохранилищ для государственных музеев России и поддержать строительство в Архангельске здания фондохранилища для размещения предметов культурного и исторического наследия Русского Севера. Соответствующее обращение направлено в адрес заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

https://ria.ru/20250423/tsybulskiy-2012989332.html

https://ria.ru/20250423/matkapital-2013020901.html

россия

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, архангельск, татьяна голикова