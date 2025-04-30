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Посольство России не ждет от Британии приглашений на памятные мероприятия - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:03 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/britaniya-2014376476.html
Посольство России не ждет от Британии приглашений на памятные мероприятия
Посольство России не ждет от Британии приглашений на памятные мероприятия - РИА Новости, 30.04.2025
Посольство России не ждет от Британии приглашений на памятные мероприятия
Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:03:00+03:00
2025-04-30T15:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
европа
лондон
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
великобритания
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне враждебного курса Лондона, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости. "Британские власти действительно планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию завершения Второй мировой войны в Европе – здесь его называют "День Победы в Европе". Однако в условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем", - сообщили РИА Новости в посольстве.
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в мире, европа, лондон, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, великобритания
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Европа, Лондон, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Великобритания
Посольство России не ждет от Британии приглашений на памятные мероприятия

Посольство России не ждет от Британии приглашений на мероприятия ко Дню Победы

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне враждебного курса Лондона, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости.
"Британские власти действительно планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию завершения Второй мировой войны в Европе – здесь его называют "День Победы в Европе". Однако в условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем", - сообщили РИА Новости в посольстве.
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании
29 апреля, 09:08
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреЕвропаЛондон80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВеликобритания
 
 
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