https://ria.ru/20250430/britaniya-2014376476.html

Посольство России не ждет от Британии приглашений на памятные мероприятия

Посольство России не ждет от Британии приглашений на памятные мероприятия - РИА Новости, 30.04.2025

Посольство России не ждет от Британии приглашений на памятные мероприятия

Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:03:00+03:00

2025-04-30T15:03:00+03:00

2025-04-30T15:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне враждебного курса Лондона, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости. "Британские власти действительно планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию завершения Второй мировой войны в Европе – здесь его называют "День Победы в Европе". Однако в условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем", - сообщили РИА Новости в посольстве.

https://ria.ru/20250429/danija-2013976439.html

европа

лондон

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в мире, европа, лондон, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, великобритания