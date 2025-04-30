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В Белгородской области при ударе БПЛА ранены трое бойцов "Орлана"
В Белгородской области при ударе БПЛА ранены трое бойцов "Орлана" - РИА Новости, 30.04.2025
В Белгородской области при ударе БПЛА ранены трое бойцов "Орлана"
Трое бойцов подразделения "Орлан" ранены в Белгородском районе в результате удара беспилотника ВСУ, медики оценивают их состояния как средней степени тяжести,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:44:00+03:00
2025-04-30T17:44:00+03:00
2025-04-30T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Трое бойцов подразделения "Орлан" ранены в Белгородском районе в результате удара беспилотника ВСУ, медики оценивают их состояния как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в результате удара вражеского беспилотника ранены трое бойцов подразделения "Орлан". Пострадавших с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. По информации медиков, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Вся необходимая помощь оказывается, добавил губернатор.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе БПЛА ранены трое бойцов "Орлана"
Гладков: 3 бойцов белгородского подразделения "Орлан" ранены при атаке дрона ВСУ