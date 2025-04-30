https://ria.ru/20250430/bojtsy-2014438198.html

В Белгородской области при ударе БПЛА ранены трое бойцов "Орлана"

В Белгородской области при ударе БПЛА ранены трое бойцов "Орлана" - РИА Новости, 30.04.2025

В Белгородской области при ударе БПЛА ранены трое бойцов "Орлана"

Трое бойцов подразделения "Орлан" ранены в Белгородском районе в результате удара беспилотника ВСУ, медики оценивают их состояния как средней степени тяжести,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:44:00+03:00

2025-04-30T17:44:00+03:00

2025-04-30T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Трое бойцов подразделения "Орлан" ранены в Белгородском районе в результате удара беспилотника ВСУ, медики оценивают их состояния как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в результате удара вражеского беспилотника ранены трое бойцов подразделения "Орлан". Пострадавших с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. По информации медиков, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Вся необходимая помощь оказывается, добавил губернатор.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины