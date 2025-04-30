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В Белоруссии приняли законопроект об амнистии к 80-летию Победы - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:27 30.04.2025 (обновлено: 17:00 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/belorussiya-2014388246.html
В Белоруссии приняли законопроект об амнистии к 80-летию Победы
В Белоруссии приняли законопроект об амнистии к 80-летию Победы - РИА Новости, 30.04.2025
В Белоруссии приняли законопроект об амнистии к 80-летию Победы
Нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект об амнистии в стране в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:27:00+03:00
2025-04-30T17:00:00+03:00
белоруссия
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
союзное государство
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект об амнистии в стране в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Пресс-служба главы государства 24 апреля сообщила, что правительство Белоруссии по поручению президента Алеександра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии к 80-летию Победы. Ранее сообщалось, что, по предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных.Законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.Как уточнили комиссии нижней палаты по нацбезопасности, основными условиями для применения амнистии являются полное возмещение вреда и ущерба, причиненного преступлением, положительная характеристика лица в период отбывания наказанияЗаконопроект содержит ряд новелл. В частности, предлагается уменышить срок наказания на один год ранее не судимым лицам, которые совершили преступления, связанные незаконным оборотом наркотиков, за исключением лиц, совершивших такие преступления, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств.Законопроектом предлагается дополнить перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, лицами, имеющими медицинские показания к специальному лечению в связи с онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения. Лиц, осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, предлагается освободить от наказания частично сроком на один год вместо замены назначенного им наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок не свыше шести лет, планируется заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.При этом планируется не применять амнистию в отношении лиц, злостно уклоняющихся от исполнения дополнительного наказания в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также совершивших преступления, связанные с незаконными действиями в отношении государственных секретов.Как и при прошлогодней амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предусматривается снижение срока наказания на один год многодетным женщинам, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков; женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; лицам, совершившим коррупционные преступления.Планируется распространение амнистии на лиц, совершивших некоторые преступления по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации", "уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации". Законопроект предполагает неприменение амнистии к лицам, причастным к экстремистской и террористической деятельности.
https://ria.ru/20250430/belorussija-2014410524.html
https://ria.ru/20250430/amnistiya-2014402571.html
https://ria.ru/20250430/gumanizm-2014396911.html
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белоруссия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, союзное государство
Белоруссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Союзное государство
В Белоруссии приняли законопроект об амнистии к 80-летию Победы

Парламент Белоруссии принял законопроект об амнистии в стране к 80-летию Победы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект об амнистии в стране в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-служба главы государства 24 апреля сообщила, что правительство Белоруссии по поручению президента Алеександра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии к 80-летию Победы. Ранее сообщалось, что, по предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Белоруссии на реализацию амнистии к юбилею Победы отвели полгода
Вчера, 16:17
Законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.
Как уточнили комиссии нижней палаты по нацбезопасности, основными условиями для применения амнистии являются полное возмещение вреда и ущерба, причиненного преступлением, положительная характеристика лица в период отбывания наказания
Законопроект содержит ряд новелл. В частности, предлагается уменышить срок наказания на один год ранее не судимым лицам, которые совершили преступления, связанные незаконным оборотом наркотиков, за исключением лиц, совершивших такие преступления, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств.
Законопроектом предлагается дополнить перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, лицами, имеющими медицинские показания к специальному лечению в связи с онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения. Лиц, осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, предлагается освободить от наказания частично сроком на один год вместо замены назначенного им наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Амнистия в Белоруссии не распространится на причастных к экстремизму
Вчера, 15:58
Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок не свыше шести лет, планируется заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
При этом планируется не применять амнистию в отношении лиц, злостно уклоняющихся от исполнения дополнительного наказания в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также совершивших преступления, связанные с незаконными действиями в отношении государственных секретов.
Как и при прошлогодней амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предусматривается снижение срока наказания на один год многодетным женщинам, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков; женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; лицам, совершившим коррупционные преступления.
Планируется распространение амнистии на лиц, совершивших некоторые преступления по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации", "уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации". Законопроект предполагает неприменение амнистии к лицам, причастным к экстремистской и террористической деятельности.
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Белоруссии назвали принятую амнистию актом гуманизма
Вчера, 15:47
 
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