https://ria.ru/20250430/avtozapravka-2014423019.html
Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку
Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку - РИА Новости, 30.04.2025
Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку
На Варшавском шоссе в Москве возведут многофункциональную автомобильную заправочную станцию площадью 1,6 тысячи квадратных метров, сообщила председатель... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:51:00+03:00
2025-04-30T16:51:00+03:00
2025-04-30T16:51:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Варшавском шоссе в Москве возведут многофункциональную автомобильную заправочную станцию площадью 1,6 тысячи квадратных метров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для возведения объекта."Проектирование таких комплексов сопровождается соблюдением большого перечня нормативных актов и требований безопасности. Участок под размещение объекта придорожной инфраструктуры составляет порядка 0,55 гектара. Общая его площадь достигает 1,6 тысячи квадратных метров, это позволяет также предусмотреть автомойку, мастерскую для ремонта и техобслуживания", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Комплекс включает административно-торговую зону с сервисом для техобслуживания автомобилей и навес с двухсторонними топливораздаточными колонками, уточнила она.
https://ria.ru/20250429/knyazhevskaya-2014020110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку
Княжевская: на Варшавском шоссе в Москве возведут многофункциональную заправку