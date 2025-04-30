https://ria.ru/20250430/avtozapravka-2014423019.html

Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку

Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку - РИА Новости, 30.04.2025

Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку

На Варшавском шоссе в Москве возведут многофункциональную автомобильную заправочную станцию площадью 1,6 тысячи квадратных метров, сообщила председатель... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:51:00+03:00

2025-04-30T16:51:00+03:00

2025-04-30T16:51:00+03:00

юлиана княжевская

москомархитектура

москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Варшавском шоссе в Москве возведут многофункциональную автомобильную заправочную станцию площадью 1,6 тысячи квадратных метров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для возведения объекта."Проектирование таких комплексов сопровождается соблюдением большого перечня нормативных актов и требований безопасности. Участок под размещение объекта придорожной инфраструктуры составляет порядка 0,55 гектара. Общая его площадь достигает 1,6 тысячи квадратных метров, это позволяет также предусмотреть автомойку, мастерскую для ремонта и техобслуживания", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Комплекс включает административно-торговую зону с сервисом для техобслуживания автомобилей и навес с двухсторонними топливораздаточными колонками, уточнила она.

https://ria.ru/20250429/knyazhevskaya-2014020110.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юлиана княжевская, москомархитектура, москва