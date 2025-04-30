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Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку - РИА Новости, 30.04.2025
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16:51 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/avtozapravka-2014423019.html
Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку
Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку - РИА Новости, 30.04.2025
Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку
На Варшавском шоссе в Москве возведут многофункциональную автомобильную заправочную станцию площадью 1,6 тысячи квадратных метров, сообщила председатель... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:51:00+03:00
2025-04-30T16:51:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Варшавском шоссе в Москве возведут многофункциональную автомобильную заправочную станцию площадью 1,6 тысячи квадратных метров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для возведения объекта."Проектирование таких комплексов сопровождается соблюдением большого перечня нормативных актов и требований безопасности. Участок под размещение объекта придорожной инфраструктуры составляет порядка 0,55 гектара. Общая его площадь достигает 1,6 тысячи квадратных метров, это позволяет также предусмотреть автомойку, мастерскую для ремонта и техобслуживания", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Комплекс включает административно-торговую зону с сервисом для техобслуживания автомобилей и навес с двухсторонними топливораздаточными колонками, уточнила она.
https://ria.ru/20250429/knyazhevskaya-2014020110.html
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юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: на Варшавском шоссе возведут многофункциональную автозаправку

Княжевская: на Варшавском шоссе в Москве возведут многофункциональную заправку

© Фото предоставлено МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото предоставлено Москомархитектурой
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Варшавском шоссе в Москве возведут многофункциональную автомобильную заправочную станцию площадью 1,6 тысячи квадратных метров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для возведения объекта.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Княжевская: разработаны единые требования к установке автозарядок
29 апреля, 11:59
"Проектирование таких комплексов сопровождается соблюдением большого перечня нормативных актов и требований безопасности. Участок под размещение объекта придорожной инфраструктуры составляет порядка 0,55 гектара. Общая его площадь достигает 1,6 тысячи квадратных метров, это позволяет также предусмотреть автомойку, мастерскую для ремонта и техобслуживания", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
Комплекс включает административно-торговую зону с сервисом для техобслуживания автомобилей и навес с двухсторонними топливораздаточными колонками, уточнила она.
 
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
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