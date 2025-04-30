https://ria.ru/20250430/anokhin-2014489978.html

Василий Анохин представил годовой отчет депутатам Смоленской Облдумы

Василий Анохин представил годовой отчет депутатам Смоленской Облдумы - РИА Новости, 30.04.2025

Василий Анохин представил годовой отчет депутатам Смоленской Облдумы

В Смоленской области реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:26:00+03:00

2025-04-30T20:26:00+03:00

2025-04-30T20:26:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Смоленской области реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин, представивший депутатам Смоленской Облдумы отчет о работе правительства за 2024 год. "Это новые рабочие места и возможности для самореализации смолян. Для обеспечения предприятий работниками организовали целевое обучение почти 1800 студентов", - написал Анохин в своем телеграм-канале. В минувшем году в области был проведен капремонт почти 150 объектов коммунальной инфраструктуры, протяженность обновленных сетей превысила 200 километров. Также отремонтировано более 470 километров дорог, два моста, закуплено свыше 120 единиц коммунальной и дорожной техники. В области социальной инфраструктуры завершено строительство школы на 1000 мест и поликлиники в микрорайоне Королевка, онкодиспансера. Отремонтировано более 200 школ, больниц, детсадов, колледжей, техникумов, учреждений спорта и культуры. Приоритетным направлением социальной политики стала поддержка участников СВО и их семей, подчеркнул губернатор. "Количество мер поддержки увеличили почти до 50. Планируем, что в этом году их станет еще больше. Помогаем нашим защитникам и после возвращения с фронта: в обучении, с трудоустройством, вовлечением в общественную жизнь. По поручению президента Владимира Владимировича Путина реализуем программу "Герои СВОего времени. Смоленск" для подготовки управленческих кадров из числа участников СВО", - пояснил Анохин. Всего же в области действует 111 мер социальной поддержки. В прошлом году ими воспользовались более 420 тысяч смолян – семьи с детьми, студенты, молодежь, уязвимые группы населения. Отчет правительства региона был единогласно поддержан Смоленской областной Думой.

https://ria.ru/20250429/anokhin-2014190590.html

https://ria.ru/20250429/blagoustroystvo-2014170069.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин