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Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов - РИА Новости, 30.04.2025
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История русского флота
 
14:30 30.04.2025 (обновлено: 14:48 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/admiralnakhimov-2014301976.html
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов - РИА Новости, 30.04.2025
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
"Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом.
2025-04-30T14:30:00+03:00
2025-04-30T14:48:00+03:00
история русского флота
севастополь
михаил лазарев (мореплаватель)
адмирал нахимов (крейсер)
история
подкаст
крымская война (1853-1856)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014328246_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5267e7ee77f980c79646fc59d804a3ef.png
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
"Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом.
audio/mpeg
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
"Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Командуя батареей на линейном корабле "Азов", Павел Нахимов отличился в Наваринском сражении в Средиземном море. А в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов уже командовал кораблем, участвую в блокаде пролива Дарданеллы. Несмотря на требовательность, матросы его любили и называли "отцом-благодетелем" и "батькой". Он ходил в кампании к берегам Кавказа и вместе со своими товарищами Владимиром Истоминым и Владимиром Корниловым встретил начало Крымской войны. Как Павел Нахимов смог разгромить главные силы османского флота в последнее крупное сражение парусных флотов, и в чем была особенность русских бомбических орудий. Почему адмиралу Нахимову пришлось возглавить оборою Севастополя и как он стал ее "душой".Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Александр Кузык, Виктор АнохинРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwgz6Qq
севастополь
республика крым
российская империя
турция
средиземное море
дарданеллы
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севастополь, михаил лазарев (мореплаватель), адмирал нахимов (крейсер), история, подкаст, крымская война (1853-1856), республика крым, российская империя, владимир корнилов, черноморский флот вмф россии, турция, средиземное море, севастопольский государственный университет, дарданеллы, босфор, кавказ, балтийское море, черное море, аудио
История русского флота, Севастополь, Михаил Лазарев (мореплаватель), Адмирал Нахимов (крейсер), история, Подкаст, Крымская война (1853-1856), Республика Крым, Российская империя, Владимир Корнилов, Черноморский флот ВМФ России, Турция, Средиземное море, Севастопольский государственный университет, Дарданеллы, Босфор, Кавказ, Балтийское море, Черное море

Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов

История русского флота
Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
Вчера, 14:30
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"Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.

Командуя батареей на линейном корабле "Азов", Павел Нахимов отличился в Наваринском сражении в Средиземном море. А в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов уже командовал кораблем, участвую в блокаде пролива Дарданеллы. Несмотря на требовательность, матросы его любили и называли "отцом-благодетелем" и "батькой". Он ходил в кампании к берегам Кавказа и вместе со своими товарищами Владимиром Истоминым и Владимиром Корниловым встретил начало Крымской войны. Как Павел Нахимов смог разгромить главные силы османского флота в последнее крупное сражение парусных флотов, и в чем была особенность русских бомбических орудий. Почему адмиралу Нахимову пришлось возглавить оборою Севастополя и как он стал ее "душой".
Эксперты эпизода:
  • кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" СевГУ Вадим Хапаев;
  • специалист по истории парусного флота Сергей Махов;
  • старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела ГИМ Александр Томилин.
Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Александр Кузык, Виктор Анохин
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwgz6Qq
 
История русского флотаСевастопольМихаил Лазарев (мореплаватель)Адмирал Нахимов (крейсер)историяПодкастКрымская война (1853-1856)Республика КрымРоссийская империяВладимир КорниловЧерноморский флот ВМФ РоссииТурцияСредиземное мореСевастопольский государственный университетДарданеллыБосфорКавказБалтийское мореЧерное море
 
 
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