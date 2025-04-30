Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов
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"Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом.
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Командуя батареей на линейном корабле "Азов", Павел Нахимов отличился в Наваринском сражении в Средиземном море. А в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов уже командовал кораблем, участвую в блокаде пролива Дарданеллы. Несмотря на требовательность, матросы его любили и называли "отцом-благодетелем" и "батькой". Он ходил в кампании к берегам Кавказа и вместе со своими товарищами Владимиром Истоминым и Владимиром Корниловым встретил начало Крымской войны. Как Павел Нахимов смог разгромить главные силы османского флота в последнее крупное сражение парусных флотов, и в чем была особенность русских бомбических орудий. Почему адмиралу Нахимову пришлось возглавить оборою Севастополя и как он стал ее "душой".
Командуя батареей на линейном корабле "Азов", Павел Нахимов отличился в Наваринском сражении в Средиземном море. А в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов уже командовал кораблем, участвую в блокаде пролива Дарданеллы. Несмотря на требовательность, матросы его любили и называли "отцом-благодетелем" и "батькой". Он ходил в кампании к берегам Кавказа и вместе со своими товарищами Владимиром Истоминым и Владимиром Корниловым встретил начало Крымской войны. Как Павел Нахимов смог разгромить главные силы османского флота в последнее крупное сражение парусных флотов, и в чем была особенность русских бомбических орудий. Почему адмиралу Нахимову пришлось возглавить оборою Севастополя и как он стал ее "душой".
Эксперты эпизода:
- кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" СевГУ Вадим Хапаев;
- специалист по истории парусного флота Сергей Махов;
- старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела ГИМ Александр Томилин.
Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.
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Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Александр Кузык, Виктор Анохин
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