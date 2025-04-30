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Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов

Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов - РИА Новости, 30.04.2025

Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов

"Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом.

2025-04-30T14:30:00+03:00

2025-04-30T14:30:00+03:00

2025-04-30T14:48:00+03:00

история русского флота

севастополь

михаил лазарев (мореплаватель)

адмирал нахимов (крейсер)

история

подкаст

крымская война (1853-1856)

республика крым

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Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов "Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом. audio/mpeg

Герой Синопа и "душа" обороны Севастополя. Адмирал Павел Нахимов "Матрос есть главный двигатель на военном корабле", — так считал выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. Как он проявил себя в кругосветной экспедиции Михаила Лазарева к берегам Аляски. Когда Нахимова перевели на Черноморский флот, и почему Синопское сражение стало его триумфом, а оборона Севастополя — последним подвигом. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Командуя батареей на линейном корабле "Азов", Павел Нахимов отличился в Наваринском сражении в Средиземном море. А в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов уже командовал кораблем, участвую в блокаде пролива Дарданеллы. Несмотря на требовательность, матросы его любили и называли "отцом-благодетелем" и "батькой". Он ходил в кампании к берегам Кавказа и вместе со своими товарищами Владимиром Истоминым и Владимиром Корниловым встретил начало Крымской войны. Как Павел Нахимов смог разгромить главные силы османского флота в последнее крупное сражение парусных флотов, и в чем была особенность русских бомбических орудий. Почему адмиралу Нахимову пришлось возглавить оборою Севастополя и как он стал ее "душой".Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Александр Кузык, Виктор АнохинРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwgz6Qq

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