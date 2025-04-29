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Каждый пятый россиянин заводит знакомства в отпуске через дейтинг-сервисы

Каждый пятый россиянин заводит знакомства в отпуске через дейтинг-сервисы - РИА Новости, 29.04.2025

Каждый пятый россиянин заводит знакомства в отпуске через дейтинг-сервисы

В преддверии сезона отпусков сервис ОК Знакомства выяснил, как россияне заводят новые знакомства в путешествиях и сколько на это тратят. РИА Новости, 29.04.2025

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В преддверии сезона отпусков сервис ОК Знакомства выяснил, как россияне заводят новые знакомства в путешествиях и сколько на это тратят.Самые полезные функции дейтинг-сервисов, по мнению отдыхающих, — это фильтры геолокации (35%), чаты (31%) и возможность видеть общие интересы и хобби (25%). По данным сервиса ОК Знакомства, в топ интересов, которые пользователи указывают в своих анкетах, входят музыка, кино и сериалы, путешествия и автомобили.Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах они обычно знакомятся на отдыхе, 25% опрошенных рассказали, что заводят знакомства во время экскурсий или в самолёте и поезде, 22% — в санатории, доме отдыха или отеле. Еще 19% россиян обычно знакомятся в походах, в ресторанах или на концертах и фестивалях, 10% — в круизах, 5% — на ретритах или йога-турах.По данным опроса финтех-компании ЮMoney среди 2000 пользователей, 25% россиян ездят на отдых несколько раз в год, 24% отдыхают раз в год, а 15% — раз в несколько лет. Еще реже отдыхают 36% опрошенных.Согласно исследованию, более половины любителей отдыха (56%) во время отпуска знакомятся с новыми людьми. Большинство россиян (38%) чаще заводят новые знакомства на море. А треть респондентов (30%) знакомятся в онлайне. Из них 52% делают это в соцсетях, 25% — на сайтах знакомств, остальные 23% используют дейтинг-сервисы. По данным дейтинг-сервиса ОК Знакомства, количество регистраций пользователей в приложении суммарно за март и апрель 2025 года выросло на 3% по сравнению с двумя предыдущими месяцами.При знакомстве на отдыхе большинство обращает внимание на чувство юмора и обаяние человека (30%), для многих важны общие интересы и хобби (27%), а также внешность (26%). Чуть меньше опрошенных отмечают умение поддержать разговор (22%), реже смотрят на серьёзность намерений и целей в жизни (15%).Отвечая на вопрос о том, приводят ли знакомства в отпуске к дополнительным тратам, 33% опрошенных сказали, что это зависит от ситуации. Еще в 21% случаев респонденты ответили, что тратят больше, так как платят за двоих. Без лишних трат обходятся 10% опрошенных, еще по 18% делят расходы пополам или полностью полагаются на нового партнера.В период с 1 по 15 апреля 2025 года оборот и число платежей на сервисах знакомств выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, средний чек составил 372 рубля.Из тех, кто тратит больше, 42% отмечают, что основные статьи расходов — это совместные развлечения. Еще 35% тратят на кафе и рестораны, 25% — на транспорт, 20% — на подарки и сувениры, 18% — на экскурсии.По словам 35% респондентов, новые знакомства на отдыхе обходятся им более чем в 50 тыс. рублей. По 20% тратят от 15 до 30 тыс. рублей и до 5 тыс. рублей. Еще 15% назвали суммы от 5 до 15 тыс. рублей, 10% — от 30 до 50 тыс. рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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