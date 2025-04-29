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Главу молдавского оргкомитета "Победа" отпустили после задержания - РИА Новости, 29.04.2025
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16:04 29.04.2025 (обновлено: 16:35 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/zaderzhanie-2014104094.html
Главу молдавского оргкомитета "Победа" отпустили после задержания
Главу молдавского оргкомитета "Победа" отпустили после задержания - РИА Новости, 29.04.2025
Главу молдавского оргкомитета "Победа" отпустили после задержания
Глава организационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале заявил, что его отпустили после задержания в аэропорту Кишинева по возвращении из... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:04:00+03:00
2025-04-29T16:35:00+03:00
кишинев
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Глава организационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале заявил, что его отпустили после задержания в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы."Я только что покинул территорию международного аэропорта Кишинева после досмотра личных вещей. Я снова получил две бумажки — уведомление и протокол, по которым в очередной раз в моих вещах не было обнаружено ничего запрещенного. На мои вопросы о причинах моего допроса, задержания сотрудник погранполиции в очередной раз ответить не смог", — отметил он. По словам Петровича, из-за задержания он не успел принять участие в заседании мэрии столицы Молдавии по подготовке к празднованию Дня Победы.Глава организационного комитета заявлял, что намерен провести в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертного полка". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом станет Знамя Победы. Спустя несколько дней молдавские власти постановили, что 9 мая на главной площади столицы будут отмечать исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.За последние годы власти Молдавии неоднократно пытались ограничить празднование Дня Победы. Например, они запретили ношение георгиевских ленточек, и за последние два года полиция выписала по этому поводу более 500 штрафов. Тем не менее тысячи жителей республики ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях в честь Великой Победы.Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и ее негласный лидер, президент Молдавии Майя Санду проводят в стране политику, направленную на переписывание истории. Среди прочего ПДС, обладающая парламентским большинством, принимает спорные законы по установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. В церемониях открытия таких памятников часто принимают участие официальные лица и представители румынского посольства. Общественность резко критикует действия властей, напоминая о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250429/moldavija-2014083844.html
https://ria.ru/20250428/kurdoglu-2013872189.html
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кишинев, молдавия, в мире, майя санду
Кишинев, Молдавия, В мире, Майя Санду
Главу молдавского оргкомитета "Победа" отпустили после задержания

Главу молдавского оргкомитета "Победа" Петровича отпустили после задержания

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Координационного совета российских соотечественников, оргкомитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович
Глава Координационного совета российских соотечественников, оргкомитета Победа и поискового движения Молдавии Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Координационного совета российских соотечественников, оргкомитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Глава организационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале заявил, что его отпустили после задержания в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы.
"Я только что покинул территорию международного аэропорта Кишинева после досмотра личных вещей. Я снова получил две бумажки — уведомление и протокол, по которым в очередной раз в моих вещах не было обнаружено ничего запрещенного. На мои вопросы о причинах моего допроса, задержания сотрудник погранполиции в очередной раз ответить не смог", — отметил он.
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Это уже не первый подобный случай. Два дня назад Петровича задержали в аэропорту при вылете. Его подвергли дополнительному досмотру, но час спустя все же позволили покинуть страну. А в начале апреля общественник рассказал, что его также задержали в аэропорту после возвращения из Москвы.

По словам Петровича, из-за задержания он не успел принять участие в заседании мэрии столицы Молдавии по подготовке к празднованию Дня Победы.
Глава организационного комитета заявлял, что намерен провести в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертного полка". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом станет Знамя Победы. Спустя несколько дней молдавские власти постановили, что 9 мая на главной площади столицы будут отмечать исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.
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За последние годы власти Молдавии неоднократно пытались ограничить празднование Дня Победы. Например, они запретили ношение георгиевских ленточек, и за последние два года полиция выписала по этому поводу более 500 штрафов. Тем не менее тысячи жителей республики ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях в честь Великой Победы.
Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и ее негласный лидер, президент Молдавии Майя Санду проводят в стране политику, направленную на переписывание истории. Среди прочего ПДС, обладающая парламентским большинством, принимает спорные законы по установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. В церемониях открытия таких памятников часто принимают участие официальные лица и представители румынского посольства. Общественность резко критикует действия властей, напоминая о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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