https://ria.ru/20250429/zaderzhanie-2014104094.html

Главу молдавского оргкомитета "Победа" отпустили после задержания

Главу молдавского оргкомитета "Победа" отпустили после задержания - РИА Новости, 29.04.2025

Главу молдавского оргкомитета "Победа" отпустили после задержания

Глава организационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале заявил, что его отпустили после задержания в аэропорту Кишинева по возвращении из... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:04:00+03:00

2025-04-29T16:04:00+03:00

2025-04-29T16:35:00+03:00

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молдавия

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майя санду

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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Глава организационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале заявил, что его отпустили после задержания в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы."Я только что покинул территорию международного аэропорта Кишинева после досмотра личных вещей. Я снова получил две бумажки — уведомление и протокол, по которым в очередной раз в моих вещах не было обнаружено ничего запрещенного. На мои вопросы о причинах моего допроса, задержания сотрудник погранполиции в очередной раз ответить не смог", — отметил он. По словам Петровича, из-за задержания он не успел принять участие в заседании мэрии столицы Молдавии по подготовке к празднованию Дня Победы.Глава организационного комитета заявлял, что намерен провести в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертного полка". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом станет Знамя Победы. Спустя несколько дней молдавские власти постановили, что 9 мая на главной площади столицы будут отмечать исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.За последние годы власти Молдавии неоднократно пытались ограничить празднование Дня Победы. Например, они запретили ношение георгиевских ленточек, и за последние два года полиция выписала по этому поводу более 500 штрафов. Тем не менее тысячи жителей республики ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях в честь Великой Победы.Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и ее негласный лидер, президент Молдавии Майя Санду проводят в стране политику, направленную на переписывание истории. Среди прочего ПДС, обладающая парламентским большинством, принимает спорные законы по установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. В церемониях открытия таких памятников часто принимают участие официальные лица и представители румынского посольства. Общественность резко критикует действия властей, напоминая о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250429/moldavija-2014083844.html

https://ria.ru/20250428/kurdoglu-2013872189.html

https://ria.ru/20250425/evrointegratsiya-2013304417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кишинев, молдавия, в мире, майя санду