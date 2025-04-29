Главу молдавского оргкомитета "Победа" отпустили после задержания
Главу молдавского оргкомитета "Победа" Петровича отпустили после задержания
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Координационного совета российских соотечественников, оргкомитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович
Глава Координационного совета российских соотечественников, оргкомитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Глава организационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале заявил, что его отпустили после задержания в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы.
"Я только что покинул территорию международного аэропорта Кишинева после досмотра личных вещей. Я снова получил две бумажки — уведомление и протокол, по которым в очередной раз в моих вещах не было обнаружено ничего запрещенного. На мои вопросы о причинах моего допроса, задержания сотрудник погранполиции в очередной раз ответить не смог", — отметил он.
Это уже не первый подобный случай. Два дня назад Петровича задержали в аэропорту при вылете. Его подвергли дополнительному досмотру, но час спустя все же позволили покинуть страну. А в начале апреля общественник рассказал, что его также задержали в аэропорту после возвращения из Москвы.
По словам Петровича, из-за задержания он не успел принять участие в заседании мэрии столицы Молдавии по подготовке к празднованию Дня Победы.
Глава организационного комитета заявлял, что намерен провести в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертного полка". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом станет Знамя Победы. Спустя несколько дней молдавские власти постановили, что 9 мая на главной площади столицы будут отмечать исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.
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За последние годы власти Молдавии неоднократно пытались ограничить празднование Дня Победы. Например, они запретили ношение георгиевских ленточек, и за последние два года полиция выписала по этому поводу более 500 штрафов. Тем не менее тысячи жителей республики ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях в честь Великой Победы.
Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и ее негласный лидер, президент Молдавии Майя Санду проводят в стране политику, направленную на переписывание истории. Среди прочего ПДС, обладающая парламентским большинством, принимает спорные законы по установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. В церемониях открытия таких памятников часто принимают участие официальные лица и представители румынского посольства. Общественность резко критикует действия властей, напоминая о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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