Рейтинг@Mail.ru
Руденя определил задачи летней кампании-2025 в Тверской области - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:05 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/zadachi-2014074360.html
Руденя определил задачи летней кампании-2025 в Тверской области
Руденя определил задачи летней кампании-2025 в Тверской области - РИА Новости, 29.04.2025
Руденя определил задачи летней кампании-2025 в Тверской области
Правительство Тверской области обсудило подготовку региона к летней оздоровительной кампании 2025 года, заседание прошло под председательством губернатора Игоря РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:05:00+03:00
2025-04-29T15:05:00+03:00
тверская область
бердянск
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014072907_0:112:2000:1237_1920x0_80_0_0_0d9b8452cacf3a4a68655b3b3320b7e3.jpg
ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Правительство Тверской области обсудило подготовку региона к летней оздоровительной кампании 2025 года, заседание прошло под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регправительства. Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года подписал закон, согласно которому в детских лагерях отдыха с текущего года должна реализовываться единая воспитательная программа, напомнили в пресс-службе. Система мероприятий направлена на формирование патриотизма и трудолюбия, воспитание уважения к старшим, развитие личности и реализации талантов и способностей школьников на основе традиционных ценностей. "В нашем регионе эта работа ведется на протяжении последних девяти лет. Главная задача – чтобы наши дети развивались комплексно, по всем направлениям. Это спорт, культура, патриотизм, их общее образование. Также ежегодно организуем встречи ребят с представителями различных профессий. Важно, что все это показывает результаты на фоне летнего трудоустройства молодежи. Акцент в воспитательной работе в этом году необходимо сделать на 80-летии Великой Победы. Она должна включать встречи с участниками специальной военной операции, ветеранами. Чтобы дети знали, что такое Победа, из уст наших героев", – приводит пресс-служба слова Рудени. Губернатор подчеркнул: важно продолжить знакомить детей с различными профессиями и направлениями деятельности – пищевой промышленностью, сельским, дорожным хозяйством, ЖКХ, здравоохранением, образованием и другими. Это может сыграть важную роль в их дальнейшем профессиональном выборе. Кроме того, необходимо поощрять активность детей в сфере искусства, например, поддержать их в подготовке фильмов по итогам своего отдыха в оздоровительных лагерях. А также проводить мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. Также глава региона поставил задачи проработать вопросы об организации диспансеризации детей в период отдыха в стационарных лагерях и об увеличении охвата летним отдыхом детей из многодетных семей – показатель должен составить не менее 50%. Отдыхом и оздоровлением охватят детей из семей участников специальной военной операции, ребят, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ограничениями по здоровью. Традиционно область примет школьников из Бердянска и ДНР. Для них в каникулы подготовлена экскурсионная программа. Всего летом 2025 года в регионе планируется открытие 978 организаций, на 29 больше, чем в 2024 году. В них отдохнут более 77 тысяч детей – на 6,2 тысячи больше, чем в прошлом году. На особом контроле – создание несанкционированных лагерей. В Тверской области действует рабочая группа по выявлению и недопущению работы таких площадок.
https://ria.ru/20250425/nagrada-2013405076.html
https://ria.ru/20250425/nagrada-2013405076.html
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014072907_140:0:1847:1280_1920x0_80_0_0_69662d4c9a9a50dfe8a2811dcd77ce20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, игорь руденя
Тверская область, Бердянск, Игорь Руденя
Руденя определил задачи летней кампании-2025 в Тверской области

Руденя определил задачи летней оздоровительной кампании в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи летней кампании-2025
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи летней кампании-2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи летней кампании-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Правительство Тверской области обсудило подготовку региона к летней оздоровительной кампании 2025 года, заседание прошло под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регправительства.
Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года подписал закон, согласно которому в детских лагерях отдыха с текущего года должна реализовываться единая воспитательная программа, напомнили в пресс-службе. Система мероприятий направлена на формирование патриотизма и трудолюбия, воспитание уважения к старшим, развитие личности и реализации талантов и способностей школьников на основе традиционных ценностей.
Пять ветеранов ВОВ наградили званием Почетный гражданин Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Пять ветеранов ВОВ наградили званием "Почетный гражданин Тверской области"
25 апреля, 14:07
"В нашем регионе эта работа ведется на протяжении последних девяти лет. Главная задача – чтобы наши дети развивались комплексно, по всем направлениям. Это спорт, культура, патриотизм, их общее образование. Также ежегодно организуем встречи ребят с представителями различных профессий. Важно, что все это показывает результаты на фоне летнего трудоустройства молодежи. Акцент в воспитательной работе в этом году необходимо сделать на 80-летии Великой Победы. Она должна включать встречи с участниками специальной военной операции, ветеранами. Чтобы дети знали, что такое Победа, из уст наших героев", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Губернатор подчеркнул: важно продолжить знакомить детей с различными профессиями и направлениями деятельности – пищевой промышленностью, сельским, дорожным хозяйством, ЖКХ, здравоохранением, образованием и другими. Это может сыграть важную роль в их дальнейшем профессиональном выборе. Кроме того, необходимо поощрять активность детей в сфере искусства, например, поддержать их в подготовке фильмов по итогам своего отдыха в оздоровительных лагерях. А также проводить мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей.
Также глава региона поставил задачи проработать вопросы об организации диспансеризации детей в период отдыха в стационарных лагерях и об увеличении охвата летним отдыхом детей из многодетных семей – показатель должен составить не менее 50%.
Пять ветеранов ВОВ наградили званием Почетный гражданин Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Пять ветеранов ВОВ наградили званием "Почетный гражданин Тверской области"
25 апреля, 14:07
Отдыхом и оздоровлением охватят детей из семей участников специальной военной операции, ребят, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ограничениями по здоровью. Традиционно область примет школьников из Бердянска и ДНР. Для них в каникулы подготовлена экскурсионная программа.
Всего летом 2025 года в регионе планируется открытие 978 организаций, на 29 больше, чем в 2024 году. В них отдохнут более 77 тысяч детей – на 6,2 тысячи больше, чем в прошлом году.
На особом контроле – создание несанкционированных лагерей. В Тверской области действует рабочая группа по выявлению и недопущению работы таких площадок.
 
Тверская областьБердянскИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала