https://ria.ru/20250429/zadachi-2014074360.html

Руденя определил задачи летней кампании-2025 в Тверской области

Руденя определил задачи летней кампании-2025 в Тверской области - РИА Новости, 29.04.2025

Руденя определил задачи летней кампании-2025 в Тверской области

Правительство Тверской области обсудило подготовку региона к летней оздоровительной кампании 2025 года, заседание прошло под председательством губернатора Игоря РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:05:00+03:00

2025-04-29T15:05:00+03:00

2025-04-29T15:05:00+03:00

тверская область

бердянск

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Правительство Тверской области обсудило подготовку региона к летней оздоровительной кампании 2025 года, заседание прошло под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регправительства. Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года подписал закон, согласно которому в детских лагерях отдыха с текущего года должна реализовываться единая воспитательная программа, напомнили в пресс-службе. Система мероприятий направлена на формирование патриотизма и трудолюбия, воспитание уважения к старшим, развитие личности и реализации талантов и способностей школьников на основе традиционных ценностей. "В нашем регионе эта работа ведется на протяжении последних девяти лет. Главная задача – чтобы наши дети развивались комплексно, по всем направлениям. Это спорт, культура, патриотизм, их общее образование. Также ежегодно организуем встречи ребят с представителями различных профессий. Важно, что все это показывает результаты на фоне летнего трудоустройства молодежи. Акцент в воспитательной работе в этом году необходимо сделать на 80-летии Великой Победы. Она должна включать встречи с участниками специальной военной операции, ветеранами. Чтобы дети знали, что такое Победа, из уст наших героев", – приводит пресс-служба слова Рудени. Губернатор подчеркнул: важно продолжить знакомить детей с различными профессиями и направлениями деятельности – пищевой промышленностью, сельским, дорожным хозяйством, ЖКХ, здравоохранением, образованием и другими. Это может сыграть важную роль в их дальнейшем профессиональном выборе. Кроме того, необходимо поощрять активность детей в сфере искусства, например, поддержать их в подготовке фильмов по итогам своего отдыха в оздоровительных лагерях. А также проводить мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. Также глава региона поставил задачи проработать вопросы об организации диспансеризации детей в период отдыха в стационарных лагерях и об увеличении охвата летним отдыхом детей из многодетных семей – показатель должен составить не менее 50%. Отдыхом и оздоровлением охватят детей из семей участников специальной военной операции, ребят, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ограничениями по здоровью. Традиционно область примет школьников из Бердянска и ДНР. Для них в каникулы подготовлена экскурсионная программа. Всего летом 2025 года в регионе планируется открытие 978 организаций, на 29 больше, чем в 2024 году. В них отдохнут более 77 тысяч детей – на 6,2 тысячи больше, чем в прошлом году. На особом контроле – создание несанкционированных лагерей. В Тверской области действует рабочая группа по выявлению и недопущению работы таких площадок.

https://ria.ru/20250425/nagrada-2013405076.html

https://ria.ru/20250425/nagrada-2013405076.html

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бердянск, игорь руденя