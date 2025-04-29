https://ria.ru/20250429/zabajkale-2013993503.html

Губернатор Забайкалья раскритиковал патрули, борющиеся с поджигателями леса

Губернатор Забайкалья раскритиковал патрули, борющиеся с поджигателями леса - РИА Новости, 29.04.2025

Губернатор Забайкалья раскритиковал патрули, борющиеся с поджигателями леса

Губернатор Забайкалья Александр Осипов раскритиковал работу патрулей, которые борются против поджигателей леса, по его мнению, эту работу необходимо сделать... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:31:00+03:00

2025-04-29T10:31:00+03:00

2025-04-29T10:31:00+03:00

происшествия

жилье

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забайкальский край

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ЯКУТСК, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов раскритиковал работу патрулей, которые борются против поджигателей леса, по его мнению, эту работу необходимо сделать более эффективной, сообщает пресс-служба краевого правительства. Министр природных ресурсов региона Павел Волжин в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассказал, что с начала года в Забайкалье проведено более четырёх тысяч патрулей в лесах и подходах к ним. "Мы слышим постоянно свидетельства жителей о том, что они видели умышленный поджог, который не объясняется необходимостью покоса травы или чем-то еще. Это подготовленные и хорошо спланированные действия по организации лесных пожаров. Но никого из этих злоумышленников мы не поймали. Те, кто это делает, ни разу не попались, значит, наши патрули работают неэффективно. Необходимо технически лучше оснащаться, засады устраивать. Пока вся работа по поимке поджигателей оставляет ощущение безнаказанности", - прокомментировал губернатор края. Отмечается, что в Забайкалье решили фотоловушками усилить работу постов во время пожароопасного периода. Кроме того, дороги, ведущие в лес, перекроют для въезда, проведут инвентаризацию земель, определят их владельцев, которые в случае возникновения пожаров на этих территориях будут нести полноценную ответственность. По распоряжению губернатора сумма вознаграждения за помощь в установлении виновных лиц за возникновение пожаров увеличена, за информацию о поджигателях - 150 тысяч рублей, а за содействие в их задержании - 250 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что СК РФ по Забайкальскому краю возбудил три уголовных дела о халатности после распространения лесных пожаров на дома. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля.

https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html

https://ria.ru/20250421/zabaykale-2012436630.html

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происшествия, жилье, россия, забайкальский край, александр осипов, следственный комитет россии (ск рф)