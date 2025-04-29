https://ria.ru/20250429/yaroslavl-2014020764.html

Митап от ПСБ собрал в Ярославле более 100 опытных ИТ-специалистов

Митап от ПСБ собрал в Ярославле более 100 опытных ИТ-специалистов - РИА Новости, 29.04.2025

Митап от ПСБ собрал в Ярославле более 100 опытных ИТ-специалистов

Митап "Финтех: от идеи до релиза" прошел в Ярославле, он объединил более 100 ИТ-специалистов, имеющих опыт на уровне middle и senior, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:19:00+03:00

2025-04-29T12:19:00+03:00

2025-04-29T12:19:00+03:00

ярославль

псб (банк псб)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Митап "Финтех: от идеи до релиза" прошел в Ярославле, он объединил более 100 ИТ-специалистов, имеющих опыт на уровне middle и senior, сообщает пресс-служба банка ПСБ, ставшего организатором мероприятия. Эксперты блока информационных технологий банка рассказали об автоматизации бизнес-процессов, разработке цифровых продуктов финтеха и внедрении искусственного интеллекта в операционную деятельность компании, комплексном подходе к улучшению тестирования и грамотном управлении командой, особенно в режиме удаленной работы. В конце основной программы специалисты поделились со слушателями лучшими практиками и ответили на вопросы участников. "В связи со сменой прописки ПСБ с московской на ярославскую блок ИТ заинтересован в расширении и развитии местного профессионального комьюнити, а также в привлечении сильных ИТ-экспертов в регионе. ПСБ работает как с опытными профессионалами, так и вносит вклад в развитие молодого поколения в регионах своего присутствия. Уже традиционной стала практика проведения образовательных мероприятий для студентов российских вузов, где мы погружаем участников в специфику работы в сфере банковских информационных технологий", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента, руководителя информационных технологий банка Никиты Шамрая. В пресс-службе банка отметили, что в начале апреля организация провела ИТ-митап и ярмарку вакансий для студентов Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, обучающихся на факультетах информатики и вычислительной техники, математики и физико-техническом факультете. Мероприятие собрало 120 участников. Для усиления своего присутствия в Ярославле банк продолжит проводить профессиональные и образовательные встречи для всех, кто уже начал работать в ИТ или только планирует связать свою карьеру с профессией.

https://ria.ru/20250425/psb-2013402248.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, псб (банк псб)