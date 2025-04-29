Рейтинг@Mail.ru
Митап от ПСБ собрал в Ярославле более 100 опытных ИТ-специалистов - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/yaroslavl-2014020764.html
Митап от ПСБ собрал в Ярославле более 100 опытных ИТ-специалистов
Митап от ПСБ собрал в Ярославле более 100 опытных ИТ-специалистов - РИА Новости, 29.04.2025
Митап от ПСБ собрал в Ярославле более 100 опытных ИТ-специалистов
Митап "Финтех: от идеи до релиза" прошел в Ярославле, он объединил более 100 ИТ-специалистов, имеющих опыт на уровне middle и senior, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:19:00+03:00
2025-04-29T12:19:00+03:00
ярославль
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Митап "Финтех: от идеи до релиза" прошел в Ярославле, он объединил более 100 ИТ-специалистов, имеющих опыт на уровне middle и senior, сообщает пресс-служба банка ПСБ, ставшего организатором мероприятия. Эксперты блока информационных технологий банка рассказали об автоматизации бизнес-процессов, разработке цифровых продуктов финтеха и внедрении искусственного интеллекта в операционную деятельность компании, комплексном подходе к улучшению тестирования и грамотном управлении командой, особенно в режиме удаленной работы. В конце основной программы специалисты поделились со слушателями лучшими практиками и ответили на вопросы участников. "В связи со сменой прописки ПСБ с московской на ярославскую блок ИТ заинтересован в расширении и развитии местного профессионального комьюнити, а также в привлечении сильных ИТ-экспертов в регионе. ПСБ работает как с опытными профессионалами, так и вносит вклад в развитие молодого поколения в регионах своего присутствия. Уже традиционной стала практика проведения образовательных мероприятий для студентов российских вузов, где мы погружаем участников в специфику работы в сфере банковских информационных технологий", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента, руководителя информационных технологий банка Никиты Шамрая. В пресс-службе банка отметили, что в начале апреля организация провела ИТ-митап и ярмарку вакансий для студентов Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, обучающихся на факультетах информатики и вычислительной техники, математики и физико-техническом факультете. Мероприятие собрало 120 участников. Для усиления своего присутствия в Ярославле банк продолжит проводить профессиональные и образовательные встречи для всех, кто уже начал работать в ИТ или только планирует связать свою карьеру с профессией.
https://ria.ru/20250425/psb-2013402248.html
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_fcd0a1da377d434ff9a2a12ae5418af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, псб (банк псб)
Ярославль, ПСБ (Банк ПСБ)
Митап от ПСБ собрал в Ярославле более 100 опытных ИТ-специалистов

ПСБ провел в Ярославле митап "Финтех: от идеи до релиза"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип ПАО "Промсвязьбанк"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Митап "Финтех: от идеи до релиза" прошел в Ярославле, он объединил более 100 ИТ-специалистов, имеющих опыт на уровне middle и senior, сообщает пресс-служба банка ПСБ, ставшего организатором мероприятия.
Эксперты блока информационных технологий банка рассказали об автоматизации бизнес-процессов, разработке цифровых продуктов финтеха и внедрении искусственного интеллекта в операционную деятельность компании, комплексном подходе к улучшению тестирования и грамотном управлении командой, особенно в режиме удаленной работы. В конце основной программы специалисты поделились со слушателями лучшими практиками и ответили на вопросы участников.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ПСБ выдал первые 100 банковских карт жителям Курахова в ДНР
25 апреля, 13:58
"В связи со сменой прописки ПСБ с московской на ярославскую блок ИТ заинтересован в расширении и развитии местного профессионального комьюнити, а также в привлечении сильных ИТ-экспертов в регионе. ПСБ работает как с опытными профессионалами, так и вносит вклад в развитие молодого поколения в регионах своего присутствия. Уже традиционной стала практика проведения образовательных мероприятий для студентов российских вузов, где мы погружаем участников в специфику работы в сфере банковских информационных технологий", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента, руководителя информационных технологий банка Никиты Шамрая.
В пресс-службе банка отметили, что в начале апреля организация провела ИТ-митап и ярмарку вакансий для студентов Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, обучающихся на факультетах информатики и вычислительной техники, математики и физико-техническом факультете. Мероприятие собрало 120 участников. Для усиления своего присутствия в Ярославле банк продолжит проводить профессиональные и образовательные встречи для всех, кто уже начал работать в ИТ или только планирует связать свою карьеру с профессией.
 
ЯрославльПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала