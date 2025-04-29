https://ria.ru/20250429/yakovenko-2013968627.html

Яковенко рассказал, что может быть основой модели безопасности Евразии

Яковенко рассказал, что может быть основой модели безопасности Евразии - РИА Новости, 29.04.2025

Яковенко рассказал, что может быть основой модели безопасности Евразии

Новая модель евразийской безопасности могла бы быть создана на базе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил РИА Новости замгендиректора... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T07:48:00+03:00

2025-04-29T07:48:00+03:00

2025-04-29T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Новая модель евразийской безопасности могла бы быть создана на базе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Ее модальности и механизмы могут быть созданы без участия западных стран, скажем, в формате ШОС с подключением других субрегиональных организаций, но исключительно на межгосударственной основе и с четким приоритетом целей и принципов Устава ООН, всех прочих норм международного права", - написал он в своем комментарии "Безопасность придет в Европу с Востока". Как полагает Яковенко, наметившийся раскол между Соединенными Штатами и их союзниками в Европе вокруг украинского конфликта предвещает "закат евроатлантической безопасности как таковой". По его мнению, западный контроль и деструктивное присутствие США в Европе обрекли на провал все попытки создать на континенте систему равной для всех коллективной безопасности. Новая система же должна создаваться на межцивилизационной основе, подчеркивает Яковенко. Главным ориентиром при этом должны быть безопасность и интересы развития всех государств, включая те, которые оказались объектом западной политики сдерживания и экономического давления. "Важнейшее значение имела бы проработка вопросов мирного урегулирования споров в Евразии, что отвечало бы насущным интересам поиска региональных решений для региональных проблем без внешнего участия и военного присутствия. Такой подход прямо противостоял бы линии Вашингтона на сдерживание Китая и выводил бы данную проблематику за рамки ООН, все ключевые институты которой, включая Совет Безопасности, фактически парализованы или контролируются Западом", - добавил он.

https://ria.ru/20250429/yakovenko-2013967815.html

https://ria.ru/20250422/yakovenko-2012648882.html

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европа, россия, евразия, александр яковенко, шос, оон