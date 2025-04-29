https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html

Путин назвал День Победы святым для россиян праздником

Путин назвал День Победы святым для россиян праздником - РИА Новости, 29.04.2025

Путин назвал День Победы святым для россиян праздником

Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в форуме "Великое наследие — общее будущее", который проходит РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:20:00+03:00

2025-04-29T16:20:00+03:00

2025-04-29T17:13:00+03:00

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

волгоград

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в форуме "Великое наследие — общее будущее", который проходит в Волгограде.Ключевые заявления российского лидера"В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. Разгром нацизма — это наше общее достояние".Основные заявления президента Белоруссии "Мы — наследники великого поколения, героев-победителей. Нам нечего стыдиться и скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха".Международный форум "Великое наследие — общее будущее" проходит в Волгограде 28 и 29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.

https://ria.ru/20250429/putin-2013990053.html

https://ria.ru/20250429/prezidenty-2014096365.html

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Ольга Тузова

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Путин на международном форуме в Волгограде Путин выступает на международном форуме в Волгограде. Президент назвал День Победы общим достоянием России и других стран бывшего СССР. 2025-04-29T16:20 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне