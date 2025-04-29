Путин назвал День Победы святым для россиян праздником
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в форуме "Великое наследие — общее будущее", который проходит в Волгограде.
Ключевые заявления российского лидера
- День Победы — святой для россиян праздник.
- Россия рассчитывает, что воинские расчеты многих стран — участниц форума в Волгограде примут участие в параде Победы в Москве.
- За последние годы в России принято более десяти федеральных законов по историко-мемориальной тематике.
- И в России, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны.
- Нужно создать при Парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти.
- Надо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма.
- Евразия должна стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития.
- Необходимо создать архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других.
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"В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. Разгром нацизма — это наше общее достояние".
Основные заявления президента Белоруссии
- Форум в Волгограде — не только дань прошлому, но и обращение к истории ради защиты настоящего и будущего.
- Мы не забываем о помощи союзников во Второй мировой войне, но они присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму.
- Молодежь в Прибалтике и на Украине размахивает знаменами нацистов с молчаливого согласия Запада, но мы молчать не должны.
- Для защиты исторической памяти нужно делать еще больше, нельзя расслабляться, нельзя верить никаким покаяниям, нужно верить только делам и фактам.
- Мы должны, зубами вцепившись, держаться за историческую память.
- В мире идет этап войны в СМИ за умы, но ее следующим этапом может быть горячая война.
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"Мы — наследники великого поколения, героев-победителей. Нам нечего стыдиться и скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха".
Международный форум "Великое наследие — общее будущее" проходит в Волгограде 28 и 29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.