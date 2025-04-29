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Путин назвал День Победы святым для россиян праздником - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:20 29.04.2025 (обновлено: 17:13 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html
Путин назвал День Победы святым для россиян праздником
Путин назвал День Победы святым для россиян праздником - РИА Новости, 29.04.2025
Путин назвал День Победы святым для россиян праздником
Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в форуме "Великое наследие — общее будущее", который проходит РИА Новости, 29.04.2025
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2025-04-29T17:13:00+03:00
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
волгоград
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в форуме "Великое наследие — общее будущее", который проходит в Волгограде.Ключевые заявления российского лидера"В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. Разгром нацизма — это наше общее достояние".Основные заявления президента Белоруссии &quot;Мы — наследники великого поколения, героев-победителей. Нам нечего стыдиться и скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха&quot;.Международный форум "Великое наследие — общее будущее" проходит в Волгограде 28 и 29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.
https://ria.ru/20250429/putin-2013990053.html
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Путин на международном форуме в Волгограде
Путин выступает на международном форуме в Волгограде. Президент назвал День Победы общим достоянием России и других стран бывшего СССР.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Волгоград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин назвал День Победы святым для россиян праздником

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в форуме "Великое наследие — общее будущее", который проходит в Волгограде.

Ключевые заявления российского лидера

  • День Победы — святой для россиян праздник.
  • Россия рассчитывает, что воинские расчеты многих стран — участниц форума в Волгограде примут участие в параде Победы в Москве.
  • За последние годы в России принято более десяти федеральных законов по историко-мемориальной тематике.
  • И в России, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны.
  • Нужно создать при Парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти.
  • Надо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма.
  • Евразия должна стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития.
  • Необходимо создать архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других.
«
"В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. Разгром нацизма — это наше общее достояние".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе
Вчера, 10:12

Основные заявления президента Белоруссии

  • Форум в Волгограде — не только дань прошлому, но и обращение к истории ради защиты настоящего и будущего.
  • Мы не забываем о помощи союзников во Второй мировой войне, но они присоединились, когда СССР сломал хребет фашизму.
  • Молодежь в Прибалтике и на Украине размахивает знаменами нацистов с молчаливого согласия Запада, но мы молчать не должны.
  • Для защиты исторической памяти нужно делать еще больше, нельзя расслабляться, нельзя верить никаким покаяниям, нужно верить только делам и фактам.
  • Мы должны, зубами вцепившись, держаться за историческую память.
  • В мире идет этап войны в СМИ за умы, но ее следующим этапом может быть горячая война.
«

"Мы — наследники великого поколения, героев-победителей. Нам нечего стыдиться и скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Международный форум "Великое наследие — общее будущее" проходит в Волгограде 28 и 29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.
Владимир Путин и Александр Лукашенко на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВолгоград80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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