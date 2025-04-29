https://ria.ru/20250429/vsu-2014213996.html

Алаудинов рассказал о группе ВСУ, пытавшейся зайти в Белгородскую область

Алаудинов рассказал о группе ВСУ, пытавшейся зайти в Белгородскую область - РИА Новости, 29.04.2025

Алаудинов рассказал о группе ВСУ, пытавшейся зайти в Белгородскую область

Группа ВСУ, пытавшаяся весной закрепиться в белгородском приграничье, состояла в основном из бывших заключенных и мобилизованных, заявил РИА Новости командир... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:35:00+03:00

2025-04-29T22:35:00+03:00

2025-04-29T22:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

апти алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Группа ВСУ, пытавшаяся весной закрепиться в белгородском приграничье, состояла в основном из бывших заключенных и мобилизованных, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 19 апреля сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. В минувший понедельник Алаудинов заявил РИА Новости, что населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от отдельных групп ВСУ. "Хочу отметить, что все, кто пытался зайти (в Белгородскую область - ред.), они в большинстве своем состояли из бывших зэков, ну, и выловленных на улице мобилизованных так называемых", - сообщил Алаудинов.

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белгородская область, апти алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия