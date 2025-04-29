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Алаудинов рассказал о группе ВСУ, пытавшейся зайти в Белгородскую область
Алаудинов рассказал о группе ВСУ, пытавшейся зайти в Белгородскую область - РИА Новости, 29.04.2025
Алаудинов рассказал о группе ВСУ, пытавшейся зайти в Белгородскую область
Группа ВСУ, пытавшаяся весной закрепиться в белгородском приграничье, состояла в основном из бывших заключенных и мобилизованных, заявил РИА Новости командир... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:35:00+03:00
2025-04-29T22:35:00+03:00
2025-04-29T22:36:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Группа ВСУ, пытавшаяся весной закрепиться в белгородском приграничье, состояла в основном из бывших заключенных и мобилизованных, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 19 апреля сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. В минувший понедельник Алаудинов заявил РИА Новости, что населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от отдельных групп ВСУ. "Хочу отметить, что все, кто пытался зайти (в Белгородскую область - ред.), они в большинстве своем состояли из бывших зэков, ну, и выловленных на улице мобилизованных так называемых", - сообщил Алаудинов.
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белгородская область, апти алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Алаудинов рассказал о группе ВСУ, пытавшейся зайти в Белгородскую область
В пытавшейся зайти в Белгородскую область группе ВСУ были экс-заключенные