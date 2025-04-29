https://ria.ru/20250429/vsu-2014192844.html

В ВСУ рассказали о женщинах, идущих в армию вместо мужей

В ВСУ рассказали о женщинах, идущих в армию вместо мужей - РИА Новости, 29.04.2025

В ВСУ рассказали о женщинах, идущих в армию вместо мужей

На Украине некоторые женщины идут в качестве добровольцев в армию, чтобы их мужей, которые остаются дома и ухаживают за детьми, не мобилизовали, заявила... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:07:00+03:00

2025-04-29T20:07:00+03:00

2025-04-29T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. На Украине некоторые женщины идут в качестве добровольцев в армию, чтобы их мужей, которые остаются дома и ухаживают за детьми, не мобилизовали, заявила советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева. "Женщины идут в армию добровольно. Я также знаю и о том, что в некоторых семьях женщину могут отправлять в армию ее родственники. Например, свекровь, для того, чтобы муж, маменькин сынок, оставался дома с детьми. Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить на войне", — заявила Григорьева в интервью изданию NV. Она также рассказала о женщине, которая развелась с мужем после того, как он предложил ей лишить ее родительских прав на их общего ребенка, чтобы он стал опекуном и имел право на оформление отсрочки от мобилизации. "Я знаю, что есть мужчины, которые покупают себе инвалидность, которые заключают фиктивные браки с женщинами с инвалидностью. Знаю, что есть мужчины, которые три года сидят в квартире и не выходят, пока бедная, загнанная женщина работает, чтобы их прокормить. А сейчас выйти для них – это тем более проблема, ведь они уже в розыске. Из-за этого распадаются семьи", - добавила Григорьева. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012476868.html

https://ria.ru/20250417/odessit-2011720632.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины