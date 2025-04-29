https://ria.ru/20250429/vsu-2014164826.html
Келлог уклонился от ответа на вопрос о военных ресурсах ВСУ
Келлог уклонился от ответа на вопрос о военных ресурсах ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
Келлог уклонился от ответа на вопрос о военных ресурсах ВСУ
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог во вторник уклонился от ответа на вопрос, есть ли сейчас у ВСУ необходимые военные ресурсы. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:22:00+03:00
2025-04-29T18:22:00+03:00
2025-04-29T18:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог во вторник уклонился от ответа на вопрос, есть ли сейчас у ВСУ необходимые военные ресурсы. В интервью телеканалу Fox News американского чиновника спросили, имеет ли Украина "все необходимое для отпора", или стала "легкой добычей". "Нет, смотрите … украинцы сражаются на своей земле. Они упорно сражаются", - ответил Келлог, не дав определенного ответа на вопрос. По его мнению, Киев в настоящее время находится в "хорошем положении" и европейские союзники усилили свою поддержку. Кроме того, спецпосланник американского президента выразил уверенность, что конфликт на Украине будет завершен посредством дипломатии, а не военным путем. "Я думаю, что украинцы теперь, после прошлой недели, это понимают достаточно хорошо", - отметил Келлог. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008973961.html
https://ria.ru/20250424/kellog-2013082226.html
https://ria.ru/20250415/tramp-2011275357.html
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в мире, украина, россия, сша, кит келлог, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Кит Келлог, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Келлог уклонился от ответа на вопрос о военных ресурсах ВСУ
Келлог уклонился от ответа на вопрос, есть ли у ВСУ необходимые военные ресурсы