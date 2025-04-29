https://ria.ru/20250429/vsu-2014021770.html

ВСУ за сутки потеряли 80 военнослужащих в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ за сутки потеряли 80 военнослужащих в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 29.04.2025

ВСУ за сутки потеряли 80 военнослужащих в зоне действий группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склады... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:21:00+03:00

2025-04-29T12:21:00+03:00

2025-04-29T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склады военно-технического имущества и материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склады военно-технического имущества и материальных средств",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250429/marochko-2013969381.html

украина

запорожская область

херсонская область

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украина, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)