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ВСУ за сутки потеряли 205 военных в зоне действий подразделения "Север"
ВСУ за сутки потеряли 205 военных в зоне действий подразделения "Север" - РИА Новости, 29.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 205 военных в зоне действий подразделения "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 205 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:19:00+03:00
2025-04-29T12:19:00+03:00
2025-04-29T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 205 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250429/marochko-2013969381.html
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вооруженные силы украины, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли 205 военных в зоне действий подразделения "Север"
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера"