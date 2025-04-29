https://ria.ru/20250429/vsu-2014020905.html

ВСУ за сутки потеряли 205 военных в зоне действий подразделения "Север"

ВСУ за сутки потеряли 205 военных в зоне действий подразделения "Север" - РИА Новости, 29.04.2025

ВСУ за сутки потеряли 205 военных в зоне действий подразделения "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 205 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:19:00+03:00

2025-04-29T12:19:00+03:00

2025-04-29T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 205 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250429/marochko-2013969381.html

сумская область

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вооруженные силы украины, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)