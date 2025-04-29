Володин поблагодарил Путина и Лукашенко за поддержку форума в Волгограде
Володин: форум в Волгограде смогли организовать при поддержке Путина и Лукашенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы и Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко за поддержку в проведении форума "Великое наследие - общее будущее", который проходит в Волгограде.
В Волгограде во вторник проходит итоговое пленарное заседание Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
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"Уважаемые Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, хочется высказать слова благодарности за поддержку проведения форума, мы не смогли бы его организовать без поддержки глав наших государств", - сказал он на итоговом пленарном заседании форума.
Также он поблагодарил двух президентов за то, что они нашли время "в своем напряжённом графике", чтобы принять участие в форуме.
Володин отметил, что на форум прибыло 20 парламентских делегаций из дружественных стран.
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"География огромна. Наши друзья приехали из Китая, Вьетнама, Кубы, из Европы, Словакии, Сербии. И, конечно, когда мы говорим о форуме, это очень важное для нас событие, которое нас не только обращает к тем тяжелейшим, страшным годам, когда фашизм, практически поработив всю Европу, стал угрозой для мира", - добавил Володин.
По словам председателя ГД, на форуме участников "собрала победа, собрала память о тех, кого уже нет, но кто пожертвовал собой ради жизни на Земле".
"И поэтому вот разговор, как вчерашний, так и сегодняшний, он нас сделал самих ближе друг к другу, мы стали лучше понимать друг друга. И очень важно, когда наши коллеги рассказывали о своем вкладе, о вкладе своего народа, своей страны в победу в 1945 и в том длинном пути, который прошла наша страна, а в составе ее - и представители многонационального народа", - подчеркнул председатель ГД.
Володин отметил, что в рамках именно парламентского измерения удалось обсудить вопросы, в том числе законодательного обеспечения защиты исторической памяти.