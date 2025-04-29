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В Московском зоопарке впервые открыли вольер малайских медвежат - РИА Новости, 29.04.2025
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Хорошие новости
 
15:49 29.04.2025 (обновлено: 23:47 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/voler-2014095745.html
В Московском зоопарке впервые открыли вольер малайских медвежат
В Московском зоопарке впервые открыли вольер малайских медвежат - РИА Новости, 29.04.2025
В Московском зоопарке впервые открыли вольер малайских медвежат
Вольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке для всех желающих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:49:00+03:00
2025-04-29T23:47:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке для всех желающих, передает корреспондент РИА Новости.Три малайских медвежонка Маша, Звездочка и Лучик поселились в зоопарке в прошлом году. Сейчас они живут на старой территории зоосада. Звездочка и Лучик проживают вместе в одном вольере, Маша - отдельно, но по соседству."Маша - наша первая, которая приехала, ей где-то год и три месяца. Сейчас она уже весит 39 килограммов - это практически такой подросток, серьезный медведь... И Звездочка и Лучик, они живут вместе тоже рядом, но через ограждение, потому что они чуть поменьше. Восемь месяцев Лучику - это самец, и десять месяцев - самочке (Звездочке - ред.)", - сообщила журналистам генеральный директор зоосада Светлана Акулова.Она отметила, что медвежата очень активны, в основном они питаются фруктами и вареной курицей. В будущем специалисты зоопарка планируют объединить медвежат в одном вольере.Как уточнили в пресс-службе зоосада, сейчас медвежата подросли и готовы к визитам посетителей на постоянной основе. В первое время доступ в павильон будет осуществляться по сеансам - на один час с 15.00 до 16.00 мск в составе организованных групп. Дальнейший режим посещения павильона будет корректироваться - в зависимости от поведения и состояния малайских медвежат.
https://ria.ru/20250429/vydry-2014091636.html
https://ria.ru/20250429/zoopark-2014123245.html
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московский зоопарк, россия, москва, дикие животные, светлана акулова
Хорошие новости, Московский зоопарк, Россия, Москва, Дикие животные, Светлана Акулова
В Московском зоопарке впервые открыли вольер малайских медвежат

Вольер малайских медвежат в Московском зоопарке впервые открыли для обзора

© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаВольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке
Вольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Вольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке для всех желающих, передает корреспондент РИА Новости.
Три малайских медвежонка Маша, Звездочка и Лучик поселились в зоопарке в прошлом году. Сейчас они живут на старой территории зоосада. Звездочка и Лучик проживают вместе в одном вольере, Маша - отдельно, но по соседству.
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"Маша - наша первая, которая приехала, ей где-то год и три месяца. Сейчас она уже весит 39 килограммов - это практически такой подросток, серьезный медведь... И Звездочка и Лучик, они живут вместе тоже рядом, но через ограждение, потому что они чуть поменьше. Восемь месяцев Лучику - это самец, и десять месяцев - самочке (Звездочке - ред.)", - сообщила журналистам генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
Она отметила, что медвежата очень активны, в основном они питаются фруктами и вареной курицей. В будущем специалисты зоопарка планируют объединить медвежат в одном вольере.
Как уточнили в пресс-службе зоосада, сейчас медвежата подросли и готовы к визитам посетителей на постоянной основе. В первое время доступ в павильон будет осуществляться по сеансам - на один час с 15.00 до 16.00 мск в составе организованных групп. Дальнейший режим посещения павильона будет корректироваться - в зависимости от поведения и состояния малайских медвежат.
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Хорошие новостиМосковский зоопаркРоссияМоскваДикие животныеСветлана Акулова
 
 
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