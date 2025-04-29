В Московском зоопарке впервые открыли вольер малайских медвежат
Вольер малайских медвежат в Московском зоопарке впервые открыли для обзора
© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаВольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Вольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке для всех желающих, передает корреспондент РИА Новости.
Три малайских медвежонка Маша, Звездочка и Лучик поселились в зоопарке в прошлом году. Сейчас они живут на старой территории зоосада. Звездочка и Лучик проживают вместе в одном вольере, Маша - отдельно, но по соседству.
"Маша - наша первая, которая приехала, ей где-то год и три месяца. Сейчас она уже весит 39 килограммов - это практически такой подросток, серьезный медведь... И Звездочка и Лучик, они живут вместе тоже рядом, но через ограждение, потому что они чуть поменьше. Восемь месяцев Лучику - это самец, и десять месяцев - самочке (Звездочке - ред.)", - сообщила журналистам генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
Она отметила, что медвежата очень активны, в основном они питаются фруктами и вареной курицей. В будущем специалисты зоопарка планируют объединить медвежат в одном вольере.
Как уточнили в пресс-службе зоосада, сейчас медвежата подросли и готовы к визитам посетителей на постоянной основе. В первое время доступ в павильон будет осуществляться по сеансам - на один час с 15.00 до 16.00 мск в составе организованных групп. Дальнейший режим посещения павильона будет корректироваться - в зависимости от поведения и состояния малайских медвежат.