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В Московском зоопарке впервые открыли вольер малайских медвежат

В Московском зоопарке впервые открыли вольер малайских медвежат - РИА Новости, 29.04.2025

В Московском зоопарке впервые открыли вольер малайских медвежат

Вольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке для всех желающих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:49:00+03:00

2025-04-29T15:49:00+03:00

2025-04-29T23:47:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вольер малайских медвежат впервые открыли в Московском зоопарке для всех желающих, передает корреспондент РИА Новости.Три малайских медвежонка Маша, Звездочка и Лучик поселились в зоопарке в прошлом году. Сейчас они живут на старой территории зоосада. Звездочка и Лучик проживают вместе в одном вольере, Маша - отдельно, но по соседству."Маша - наша первая, которая приехала, ей где-то год и три месяца. Сейчас она уже весит 39 килограммов - это практически такой подросток, серьезный медведь... И Звездочка и Лучик, они живут вместе тоже рядом, но через ограждение, потому что они чуть поменьше. Восемь месяцев Лучику - это самец, и десять месяцев - самочке (Звездочке - ред.)", - сообщила журналистам генеральный директор зоосада Светлана Акулова.Она отметила, что медвежата очень активны, в основном они питаются фруктами и вареной курицей. В будущем специалисты зоопарка планируют объединить медвежат в одном вольере.Как уточнили в пресс-службе зоосада, сейчас медвежата подросли и готовы к визитам посетителей на постоянной основе. В первое время доступ в павильон будет осуществляться по сеансам - на один час с 15.00 до 16.00 мск в составе организованных групп. Дальнейший режим посещения павильона будет корректироваться - в зависимости от поведения и состояния малайских медвежат.

https://ria.ru/20250429/vydry-2014091636.html

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московский зоопарк, россия, москва, дикие животные, светлана акулова