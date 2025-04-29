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Вальпургиева ночь 2025: история, традиции и современные празднования
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12:27 29.04.2025 (обновлено: 12:29 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/valpurgieva_noch-1868418026.html
Вальпургиева ночь
Вальпургиева ночь 2025: история, традиции и современные празднования
Вальпургиева ночь
Вальпургиева ночь – ночь с 30 апреля на 1 мая. По германскому народному поверью, она служит годичным праздником ведьм, собирающихся в это время вокруг своего... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:27:00+03:00
2025-04-29T12:29:00+03:00
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Вальпургиева ночь – ночь с 30 апреля на 1 мая. По германскому народному поверью, она служит годичным праздником ведьм, собирающихся в это время вокруг своего повелителя-сатаны, на высокой, недоступной горе Броккен, где и справляют свой "шабаш". Это поверье сложилось к концу VIII столетия.Истоки праздникаНазвание ночи произошло от совпадения с празднованием 1 мая памяти католической святой Вальпургии – сестры святого Вилибальда, канонизированной в 778 году.Согласно поверью, нечистая сила пыталась помешать благополучному течению весны, насылала порчу на людей и скот. В селениях накануне Вальпургиевой ночи проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры (на которых иногда сжигали чучела ведьмы), люди обходили дома с факелами, звонили церковные колокола.Считалось, что травы в эту ночь обретают чудесную силу.Еще в дохристианские времена ночь накануне 1 мая для многих народов была священной. Кельты (населяли территорию Центральной Европы) праздновали Бельтайн, посвященный богу солнца и плодородия: прыгали через костры, проводили между ними скот "для очищения" и выбирали Майских короля и королеву.У древних славян 1 мая – День весны и начала лета. Язычники верили, что в ночь с 30 апреля в белом одеянии ходит по земле бог плодородия Ярило. Что же касается ведьм, то, по русскому поверью, в это время они собираются на Лысой горе. В конце VIII столетия в эпоху господства христианства все те, кто не мог сразу отказаться от языческих обрядов, несмотря на строгий запрет под страхом смерти, продолжали собираться в недоступных местах, чтобы песнями и плясками, встретить 1 мая.Традиции и обрядыВ настоящее время в ночь на 1 мая в странах Европы многие продолжают отмечать этот языческий праздник, встречая наступление теплой весны.В Швеции чаще всего в этот день люди собираются в парках – так отмечают в Упсале, Лунде, Мальме. В Стокгольме, в этнографическом музее под открытым небом Скансен, проводятся крупнейшие вальпургиевские торжества в стране. Зажигают огромный костер, водят хороводы, поют хором.В Финляндии 30 апреля и 1 мая отмечают Ваппу – один из самых главных праздников страны. В нем перемешались и древние традиции Вальпургиевой ночи, и День труда и студентов, и встреча весны. Многие носят белые студенческие фуражки (их традиционно надевают выпускники гимназий). Ее водружают и на голову центральной скульптуры (фигура обнаженной девушки) фонтана Хавис Аманда на Рыночной площади Хельсинки.Веселье начинается вечером 30 апреля и перетекает в Первомай (официальный выходной). Улицы украшают флагами и воздушными шарами, все одеваются ярко, пьют сидр и легкие игристые вина, устраивают пикники.В Чехии и Словакии главный обряд праздника – нарядить Майское дерево (ель или пихту). На него вешают разноцветные ленты, платки, румяные калачи. Магазины готовят спецпредложения для тех, кто нарядится нечистью или просто решит не отступать от традиций: бутерброды, колбаски и мясо на гриле. Также принято разжигать костры на холмах, чтобы защититься от ведьм. В некоторых регионах сжигают их чучело или метлы. Возле огня едят, поют, танцуют.В Великобритании до сих пор отмечают Бельтейн – кельтский праздник, связанный с поверьями друидов. Особенно он популярен в селах, где разжигают костры на холмах, водят хороводы вокруг Майского шеста (высокая деревянная жердь, украшенная лентами, которая символизирует Мировое древо), украшают ветвями двери домов, а во дворах "высаживают" майский куст – его делают из веток рябины. Многие обряды на Бельтейн посвящены плодородию, мужской и женской силе. Таков ритуальный брак Майской королевы и Майского короля, которых выбирают из участников торжества.В Германии в Вальпургиеву ночь по всей стране, особенно рядом с горой Броккен (самая высокая точка северных гор Гарц, земля Саксония-Анхальт) жгут ведьминские костры. Их огни, по народным поверьям, вытесняют зиму. Почти в каждой немецкой деревне складывают высокие кучи хвороста и поджигают на них соломенные чучела ведьм, символа холодного времени года. Вечером сотни людей собираются вокруг костров, пляшут, поют и устраивают трапезы. Многие украшают свои дома фигурками ведьм, а на ручки дверей вешают пучки трав от злых духов. Некоторые и сами наряжаются в костюмы разной нечисти и отправляются на гору Броккен, где проходит театрализованное представление по мотивам драмы немецкого писателя Иоганна Гете "Фауст".Российские язычники относятся к Вальпургиевой ночи с интересом, но отмечают не ее, а Весенние Деды, которые выпадают на близкие к ней даты. Праздник не массовый, но душевный, так как укрепляются связи с предками. Современные гулянияПо сей день Вальпургиева ночь остается одним из самых противоречивых праздников. С одной стороны, это день прихода весны, расцвета природы и плодородия, с другой – время сбора нечисти, безумных плясок у костра и разгула демонов.В литературе также встречается описание Вальпургиевой ночи. Помимо "Фауста" Гете, можно вспомнить "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова. В 2020 году из-за пандемии коронавируса все гуляния перешли в онлайн-формат. В 2021 году очные мероприятия также были отменены. В 2022 году после двухлетнего перерыва в Германии в горах Гарца десятки тысяч гостей снова собрались, чтобы отметить Вальпургиеву ночь. Были танцы у костра, живая музыка, маски и ведьминские наряды.Бельтейн также отмечался по всей Великобритании, включая Гластонбери, Бристоль, Лондон, Рочестер, Падстоу, Портсмут и другие города.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
https://ria.ru/20250429/may-1855644309.html
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справки, европа
Справки, Европа

Вальпургиева ночь

© AP Photo / Jens MeyerЖенщины в костюмах ведьм во время празднования Вальпургиевой ночи в Эрфурте, Германия
Женщины в костюмах ведьм во время празднования Вальпургиевой ночи в Эрфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Jens Meyer
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Оглавление
Вальпургиева ночь – ночь с 30 апреля на 1 мая. По германскому народному поверью, она служит годичным праздником ведьм, собирающихся в это время вокруг своего повелителя-сатаны, на высокой, недоступной горе Броккен, где и справляют свой "шабаш". Это поверье сложилось к концу VIII столетия.

Истоки праздника

Название ночи произошло от совпадения с празднованием 1 мая памяти католической святой Вальпургии – сестры святого Вилибальда, канонизированной в 778 году.
Согласно поверью, нечистая сила пыталась помешать благополучному течению весны, насылала порчу на людей и скот. В селениях накануне Вальпургиевой ночи проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры (на которых иногда сжигали чучела ведьмы), люди обходили дома с факелами, звонили церковные колокола.
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Считалось, что травы в эту ночь обретают чудесную силу.
Еще в дохристианские времена ночь накануне 1 мая для многих народов была священной. Кельты (населяли территорию Центральной Европы) праздновали Бельтайн, посвященный богу солнца и плодородия: прыгали через костры, проводили между ними скот "для очищения" и выбирали Майских короля и королеву.
У древних славян 1 мая – День весны и начала лета. Язычники верили, что в ночь с 30 апреля в белом одеянии ходит по земле бог плодородия Ярило. Что же касается ведьм, то, по русскому поверью, в это время они собираются на Лысой горе.
В конце VIII столетия в эпоху господства христианства все те, кто не мог сразу отказаться от языческих обрядов, несмотря на строгий запрет под страхом смерти, продолжали собираться в недоступных местах, чтобы песнями и плясками, встретить 1 мая.

Традиции и обряды

В настоящее время в ночь на 1 мая в странах Европы многие продолжают отмечать этот языческий праздник, встречая наступление теплой весны.
В Швеции чаще всего в этот день люди собираются в парках – так отмечают в Упсале, Лунде, Мальме. В Стокгольме, в этнографическом музее под открытым небом Скансен, проводятся крупнейшие вальпургиевские торжества в стране. Зажигают огромный костер, водят хороводы, поют хором.
В Финляндии 30 апреля и 1 мая отмечают Ваппу – один из самых главных праздников страны. В нем перемешались и древние традиции Вальпургиевой ночи, и День труда и студентов, и встреча весны. Многие носят белые студенческие фуражки (их традиционно надевают выпускники гимназий). Ее водружают и на голову центральной скульптуры (фигура обнаженной девушки) фонтана Хавис Аманда на Рыночной площади Хельсинки.
Веселье начинается вечером 30 апреля и перетекает в Первомай (официальный выходной). Улицы украшают флагами и воздушными шарами, все одеваются ярко, пьют сидр и легкие игристые вина, устраивают пикники.
В Чехии и Словакии главный обряд праздника – нарядить Майское дерево (ель или пихту). На него вешают разноцветные ленты, платки, румяные калачи. Магазины готовят спецпредложения для тех, кто нарядится нечистью или просто решит не отступать от традиций: бутерброды, колбаски и мясо на гриле. Также принято разжигать костры на холмах, чтобы защититься от ведьм. В некоторых регионах сжигают их чучело или метлы. Возле огня едят, поют, танцуют.
В Великобритании до сих пор отмечают Бельтейн – кельтский праздник, связанный с поверьями друидов. Особенно он популярен в селах, где разжигают костры на холмах, водят хороводы вокруг Майского шеста (высокая деревянная жердь, украшенная лентами, которая символизирует Мировое древо), украшают ветвями двери домов, а во дворах "высаживают" майский куст – его делают из веток рябины. Многие обряды на Бельтейн посвящены плодородию, мужской и женской силе. Таков ритуальный брак Майской королевы и Майского короля, которых выбирают из участников торжества.
В Германии в Вальпургиеву ночь по всей стране, особенно рядом с горой Броккен (самая высокая точка северных гор Гарц, земля Саксония-Анхальт) жгут ведьминские костры. Их огни, по народным поверьям, вытесняют зиму. Почти в каждой немецкой деревне складывают высокие кучи хвороста и поджигают на них соломенные чучела ведьм, символа холодного времени года. Вечером сотни людей собираются вокруг костров, пляшут, поют и устраивают трапезы. Многие украшают свои дома фигурками ведьм, а на ручки дверей вешают пучки трав от злых духов. Некоторые и сами наряжаются в костюмы разной нечисти и отправляются на гору Броккен, где проходит театрализованное представление по мотивам драмы немецкого писателя Иоганна Гете "Фауст".
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Российские язычники относятся к Вальпургиевой ночи с интересом, но отмечают не ее, а Весенние Деды, которые выпадают на близкие к ней даты. Праздник не массовый, но душевный, так как укрепляются связи с предками.

Современные гуляния

По сей день Вальпургиева ночь остается одним из самых противоречивых праздников. С одной стороны, это день прихода весны, расцвета природы и плодородия, с другой – время сбора нечисти, безумных плясок у костра и разгула демонов.
В литературе также встречается описание Вальпургиевой ночи. Помимо "Фауста" Гете, можно вспомнить "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса все гуляния перешли в онлайн-формат.
В 2021 году очные мероприятия также были отменены.
В 2022 году после двухлетнего перерыва в Германии в горах Гарца десятки тысяч гостей снова собрались, чтобы отметить Вальпургиеву ночь. Были танцы у костра, живая музыка, маски и ведьминские наряды.
Бельтейн также отмечался по всей Великобритании, включая Гластонбери, Бристоль, Лондон, Рочестер, Падстоу, Портсмут и другие города.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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