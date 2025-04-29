https://ria.ru/20250429/ukraina-2014077239.html
Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины
Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины
После завершения боевых действий на Украине надо создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0", заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:10:00+03:00
2025-04-29T12:10:00+03:00
2025-04-29T15:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
украина
россия
москва
дмитрий медведев
российское общество "знание"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. После завершения боевых действий на Украине надо создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0", заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода "Нюрнберг 2.0", в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима, спонсорам, идеологам, заказчикам", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014017653.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание", в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", В мире
Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины
Медведев: после завершения боев на Украине надо создать трибунал "Нюрнберг 2.0"