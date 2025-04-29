https://ria.ru/20250429/ukraina-2014077239.html

Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины

Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины

После завершения боевых действий на Украине надо создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0", заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:10:00+03:00

2025-04-29T12:10:00+03:00

2025-04-29T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. После завершения боевых действий на Украине надо создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0", заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода "Нюрнберг 2.0", в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима, спонсорам, идеологам, заказчикам", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014017653.html

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украина, россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание", в мире