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Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:10 29.04.2025 (обновлено: 15:08 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014077239.html
Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины
Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины
После завершения боевых действий на Украине надо создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0", заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. После завершения боевых действий на Украине надо создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0", заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода "Нюрнберг 2.0", в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима, спонсорам, идеологам, заказчикам", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014017653.html
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украина, россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание", в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", В мире
Медведев призвал создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0" для Украины

Медведев: после завершения боев на Украине надо создать трибунал "Нюрнберг 2.0"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. После завершения боевых действий на Украине надо создать международный трибунал "Нюрнберг 2.0", заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
"После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода "Нюрнберг 2.0", в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима, спонсорам, идеологам, заказчикам", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Медведев призвал уничтожить киевский неонацистский режим
Вчера, 12:08
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеУкраинаРоссияМоскваДмитрий МедведевРоссийское общество "Знание"В мире
 
 
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