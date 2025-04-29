https://ria.ru/20250429/ukraina-2014037587.html

Медведев назвал условие сохранения Украины как государства

Медведев назвал условие сохранения Украины как государства - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал условие сохранения Украины как государства

Если Украина сохранится как государство, Россия будет заинтересована в том, чтобы оттуда не исходила угроза, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:55:00+03:00

2025-04-29T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Если Украина сохранится как государство, Россия будет заинтересована в том, чтобы оттуда не исходила угроза, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". "Если это государство сохранится как государство, как минимум мы заинтересованы и будем настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для нашей страны", - сказал Медведев. Он уточнил, что речь об участии в НАТО и других недружественных блоках для России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/ukraina-2014019611.html

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россия, украина, дмитрий медведев, нато