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Медведев назвал условие сохранения Украины как государства - РИА Новости, 29.04.2025
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12:55 29.04.2025 (обновлено: 12:56 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014037587.html
Медведев назвал условие сохранения Украины как государства
Медведев назвал условие сохранения Украины как государства - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал условие сохранения Украины как государства
Если Украина сохранится как государство, Россия будет заинтересована в том, чтобы оттуда не исходила угроза, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:55:00+03:00
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Если Украина сохранится как государство, Россия будет заинтересована в том, чтобы оттуда не исходила угроза, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". "Если это государство сохранится как государство, как минимум мы заинтересованы и будем настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для нашей страны", - сказал Медведев. Он уточнил, что речь об участии в НАТО и других недружественных блоках для России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014019611.html
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россия, украина, дмитрий медведев, нато
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев назвал условие сохранения Украины как государства

Медведев: Россия будет заинтересована в том, чтобы от Украины не исходила угроза

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве держат флаг Украины
Украинские военные в Киеве держат флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве держат флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Если Украина сохранится как государство, Россия будет заинтересована в том, чтобы оттуда не исходила угроза, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
«
"Если это государство сохранится как государство, как минимум мы заинтересованы и будем настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для нашей страны", - сказал Медведев.
Он уточнил, что речь об участии в НАТО и других недружественных блоках для России.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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РоссияУкраинаДмитрий МедведевНАТО
 
 
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