https://ria.ru/20250429/ukraina-2014037587.html
Медведев назвал условие сохранения Украины как государства
Медведев назвал условие сохранения Украины как государства - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал условие сохранения Украины как государства
Если Украина сохранится как государство, Россия будет заинтересована в том, чтобы оттуда не исходила угроза, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:55:00+03:00
2025-04-29T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Если Украина сохранится как государство, Россия будет заинтересована в том, чтобы оттуда не исходила угроза, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". "Если это государство сохранится как государство, как минимум мы заинтересованы и будем настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для нашей страны", - сказал Медведев. Он уточнил, что речь об участии в НАТО и других недружественных блоках для России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014019611.html
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россия, украина, дмитрий медведев, нато
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев назвал условие сохранения Украины как государства
Медведев: Россия будет заинтересована в том, чтобы от Украины не исходила угроза