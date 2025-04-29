https://ria.ru/20250429/ukraina-2014036538.html

Уолтц высказался об урегулировании конфликта на Украине

Уолтц высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.04.2025

Уолтц высказался об урегулировании конфликта на Украине

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил, что ситуация сложная, но процесс идет. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:52:00+03:00

2025-04-29T12:52:00+03:00

2025-04-29T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил, что ситуация сложная, но процесс идет."Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация... Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс", - отметил Уолтц в интервью радиостанции Fox News.Советник президента указал, что недавно некоторыми лицами высказывалась позиция о необходимости выхода Украины к границам 1991 года. По его словам, президент США Дональд Трамп, в частности, задается вопросом, соответствует ли американским интересам выдавливание россиян из Крыма.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250416/uregulirovanie-2011669231.html

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