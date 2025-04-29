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Уолтц высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
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12:52 29.04.2025 (обновлено: 13:25 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014036538.html
Уолтц высказался об урегулировании конфликта на Украине
Уолтц высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Уолтц высказался об урегулировании конфликта на Украине
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил, что ситуация сложная, но процесс идет. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил, что ситуация сложная, но процесс идет."Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация... Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс", - отметил Уолтц в интервью радиостанции Fox News.Советник президента указал, что недавно некоторыми лицами высказывалась позиция о необходимости выхода Украины к границам 1991 года. По его словам, президент США Дональд Трамп, в частности, задается вопросом, соответствует ли американским интересам выдавливание россиян из Крыма.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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украина, в мире, россия, сша, майк уолтц, дональд трамп, владимир путин, оон
Украина, В мире, Россия, США, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
Уолтц высказался об урегулировании конфликта на Украине

Уолтц об урегулировании конфликта на Украине: это сложно, но процесс идет

© AP Photo / Alex Brandon Майк Уолтц
 Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолтц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил, что ситуация сложная, но процесс идет.
"Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация... Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс", - отметил Уолтц в интервью радиостанции Fox News.
Советник президента указал, что недавно некоторыми лицами высказывалась позиция о необходимости выхода Украины к границам 1991 года. По его словам, президент США Дональд Трамп, в частности, задается вопросом, соответствует ли американским интересам выдавливание россиян из Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Уолтц обсудил с советником Орбана ситуацию на Украине
16 апреля, 19:29
 
УкраинаВ миреРоссияСШАМайк УолтцДональд ТрампВладимир ПутинООН
 
 
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