https://ria.ru/20250429/udar-2014023272.html

Дипломат рассказал о россиянах, пострадавших при ударе США в Йемене

Дипломат рассказал о россиянах, пострадавших при ударе США в Йемене - РИА Новости, 29.04.2025

Дипломат рассказал о россиянах, пострадавших при ударе США в Йемене

Почти 20 россиян остаются на нефтяном танкере Seven Pearls у йеменского порта, пострадавшего от авиаударов США, судно на безопасном расстоянии от зоны поражения РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:27:00+03:00

2025-04-29T12:27:00+03:00

2025-04-29T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр-РИА Новости. Почти 20 россиян остаются на нефтяном танкере Seven Pearls у йеменского порта, пострадавшего от авиаударов США, судно на безопасном расстоянии от зоны поражения ракет США, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров."Посольство Российской Федерации в Йеменской Республике поддерживает прямое взаимодействие с компанией-судовладельцем, а также с экипажем судна Seven Pearls, пострадавшего в порту Рас-Иса", - рассказал он.Он подтвердил госпитализацию в Сане одного из российских граждан - членов экипажа судна. Ему из-за повреждений потребуется операция на глазах."Помимо этого, двое граждан России получили легкие ранения. По имеющимся данным, их жизни ничего не угрожает, состояние пострадавших стабильное", - сказал высокопоставленный дипломат."Также 19 россиян остаются на борту судна, которое стоит на якоре рядом с йеменским портом, но на безопасном расстоянии от зоны поражения американских ракет и авиабомб. У наших моряков есть все необходимое, судно снабжается продовольствием", - подчеркнул он.По словам Кудрова, компания-судовладелец заверила посольство в том, что сейчас предпринимаются все необходимые шаги для эвакуации пострадавших моряков и вывоза российских членов экипажа, находящихся рядом с портом Рас-Иса."Посольство России в Йемене следит за ситуацией с нашими гражданами и готово оказать им все возможное содействие", - заключил он.

https://ria.ru/20250427/lechenie-2013723702.html

https://ria.ru/20250427/tsakhal-2013648621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, йемен, россия