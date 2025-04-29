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Дипломат рассказал о россиянах, пострадавших при ударе США в Йемене - РИА Новости, 29.04.2025
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12:27 29.04.2025 (обновлено: 13:11 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/udar-2014023272.html
Дипломат рассказал о россиянах, пострадавших при ударе США в Йемене
Дипломат рассказал о россиянах, пострадавших при ударе США в Йемене - РИА Новости, 29.04.2025
Дипломат рассказал о россиянах, пострадавших при ударе США в Йемене
Почти 20 россиян остаются на нефтяном танкере Seven Pearls у йеменского порта, пострадавшего от авиаударов США, судно на безопасном расстоянии от зоны поражения РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:27:00+03:00
2025-04-29T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр-РИА Новости. Почти 20 россиян остаются на нефтяном танкере Seven Pearls у йеменского порта, пострадавшего от авиаударов США, судно на безопасном расстоянии от зоны поражения ракет США, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров."Посольство Российской Федерации в Йеменской Республике поддерживает прямое взаимодействие с компанией-судовладельцем, а также с экипажем судна Seven Pearls, пострадавшего в порту Рас-Иса", - рассказал он.Он подтвердил госпитализацию в Сане одного из российских граждан - членов экипажа судна. Ему из-за повреждений потребуется операция на глазах."Помимо этого, двое граждан России получили легкие ранения. По имеющимся данным, их жизни ничего не угрожает, состояние пострадавших стабильное", - сказал высокопоставленный дипломат."Также 19 россиян остаются на борту судна, которое стоит на якоре рядом с йеменским портом, но на безопасном расстоянии от зоны поражения американских ракет и авиабомб. У наших моряков есть все необходимое, судно снабжается продовольствием", - подчеркнул он.По словам Кудрова, компания-судовладелец заверила посольство в том, что сейчас предпринимаются все необходимые шаги для эвакуации пострадавших моряков и вывоза российских членов экипажа, находящихся рядом с портом Рас-Иса."Посольство России в Йемене следит за ситуацией с нашими гражданами и готово оказать им все возможное содействие", - заключил он.
https://ria.ru/20250427/lechenie-2013723702.html
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в мире, сша, йемен, россия
В мире, США, Йемен, Россия
Дипломат рассказал о россиянах, пострадавших при ударе США в Йемене

Россияне, пострадавшие при ударе США по порту в Йемене, получили легкие ранения

© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр-РИА Новости. Почти 20 россиян остаются на нефтяном танкере Seven Pearls у йеменского порта, пострадавшего от авиаударов США, судно на безопасном расстоянии от зоны поражения ракет США, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров.
"Посольство Российской Федерации в Йеменской Республике поддерживает прямое взаимодействие с компанией-судовладельцем, а также с экипажем судна Seven Pearls, пострадавшего в порту Рас-Иса", - рассказал он.
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Он подтвердил госпитализацию в Сане одного из российских граждан - членов экипажа судна. Ему из-за повреждений потребуется операция на глазах.
"Помимо этого, двое граждан России получили легкие ранения. По имеющимся данным, их жизни ничего не угрожает, состояние пострадавших стабильное", - сказал высокопоставленный дипломат.
"Также 19 россиян остаются на борту судна, которое стоит на якоре рядом с йеменским портом, но на безопасном расстоянии от зоны поражения американских ракет и авиабомб. У наших моряков есть все необходимое, судно снабжается продовольствием", - подчеркнул он.
По словам Кудрова, компания-судовладелец заверила посольство в том, что сейчас предпринимаются все необходимые шаги для эвакуации пострадавших моряков и вывоза российских членов экипажа, находящихся рядом с портом Рас-Иса.
"Посольство России в Йемене следит за ситуацией с нашими гражданами и готово оказать им все возможное содействие", - заключил он.
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