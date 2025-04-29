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Более десяти тысяч школьников приняли участие в марафоне "Знание. Первые"

Более десяти тысяч школьников приняли участие в марафоне "Знание. Первые" - РИА Новости, 29.04.2025

Более десяти тысяч школьников приняли участие в марафоне "Знание. Первые"

Более 10 тысяч школьников и студентов очно приняли участие в первом дне просветительского марафона "Знание. Первые", онлайн подключилось более 10 миллионов... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:29:00+03:00

2025-04-29T12:29:00+03:00

2025-04-29T12:29:00+03:00

общество

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 10 тысяч школьников и студентов очно приняли участие в первом дне просветительского марафона "Знание. Первые", онлайн подключилось более 10 миллионов человек, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Более 10 тысяч школьников, студентов приняло участие (в марафоне - ред.) очно в залах. Еще 10 миллионов (человек - ред.) за вчерашний день посмотрели какие-то из лекций в интернете, по телевидению", - сказал Кириенко журналистам на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Он отметил, что на этом просветительском марафоне, который посвящен 80-летию Победы, главными гостями стали герои Великой Отечественной войны, с участниками пообщались 20 ветеранов. "Для ветеранов это тоже очередной подвиг - найти в себе силы и возможность приехать и часами выступать перед ребятами, отвечать на бесконечное количество вопросов", - добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ. По словам Кириенко, работа общества "Знание" заключается не в передаче школьникам и студентам сухих знаний, а как раз в передаче настоящего патриотизма и веры в свою страну. "Поэтому так важно, что сами ветераны Великой Отечественной войны, что герои специальной военной операции приходят к ребятам. Более 20 героев специальной военной операции, 10 героев России, военкоры, которые в течение этого дня тоже встречались с ребятами и продолжат это сегодня и завтра", - подчеркнул он. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

россия

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общество, россия, сергей кириенко