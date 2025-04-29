https://ria.ru/20250429/tsereteli-2014133734.html

Биография Василия Церетели

Биография Василия Церетели - РИА Новости, 29.04.2025

Биография Василия Церетели

Исполняющий обязанности президента Российской академии художеств, скульптор, арт-менеджер Василий Зурабович Церетели родился 31 января 1978 года в Тбилиси... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:14:00+03:00

2025-04-29T17:14:00+03:00

2025-04-29T17:14:00+03:00

василий церетели

справки

россия

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Исполняющий обязанности президента Российской академии художеств, скульптор, арт-менеджер Василий Зурабович Церетели родился 31 января 1978 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне – Грузия). Внук знаменитого советского и российского скульптора и живописца Зураба Церетели (1934-2025). До восьмого класса жил с семьей в Грузии, затем переехал в Нью-Йорк (США).Окончил среднюю школу при ООН (Нью-Йорк).В 1999 году окончил Университет дизайна "Parson's School of Design" (Нью-Йорк, США), в 2002 году – бакалавриат Высшей школы визуальных искусств (Нью-Йорк, США), в 2012 году – Московскую школу управления "Сколково". В 2021 году прошел профессиональную переподготовку в Бизнес-школе Российского союза промышленников и предпринимателей с квалификацией "Мастер делового администрирования".В 2001 году был назначен заведующим отделом зарубежного искусства Российской академии художеств (РАХ).С 2002 года – исполнительный директор Московского музея современного искусства (MMOMA). Был куратором многих выставочных проектов музея, среди которых – "Арт-Конституция" (2003), "История российского видеоарта. Том 2" (2009), "ArtDigital" (2009), "Александра Экстер. Ретроспектива" (2010), "Театр Веры Мухиной: неизвестные страницы творчества скульптора" (2012), выставка Айдан Салаховой (2012-2013), "Трудности перевода" (2013), "Василий Шухаев (1887-1973). Ретроспектива" (2014), "Антонио Гауди. Барселона" (2017), "Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия" (2018), "Генеральная репетиция" (2018), "Йоко Оно. Небо всегда ясное" (2019), "MMOMA 99/19" (2019-2020), "Татьяна Назаренко. Будущее в прошлом" (2020), "Зазеркалье Павла Леонова" (2020-2021) и многих других.С 2006 по 2010 годы – комиссар российского павильона на Венецианской художественной биеннале (Италия). Был комиссаром Министерства культуры России на Международных выставках в Венеции.Занимал пост арт-директора международного фестиваля-школы "Территория".В 2007 году стал одним из инициаторов создания и членом оргкомитета Московской международной биеннале молодого искусства.С 2009 года – вице-президент Российской академии художеств.В сентябре 2012 года стал советником министра культуры России на общественных началах. 29 апреля 2025 года президиум РАХ назначил Василия Церетели исполняющим обязанности президента Российской академии художеств.Василий Церетели – автор фото и видеоинсталляций, среди которых "Посвящение погибшим детям", "Голая правда"; ряда фоторепортажей на различные темы, в том числе, серии "Момент времени" (2009); более 400 скульптур малой формы и живописных произведений.Участвовал в реализации ряда проектов и памятников Зураба Церетели, в частности, руководил установкой монумента "Слеза скорби" в городе Бейонн (США, 2009) в память о жертвах террористических актов 11 сентября 2001 года и 26 февраля 1993 года во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Принимал активное участие в работе над установкой памятника "Рождение нового света" в Пуэрто-Рико, посвященного Христофору Колумбу (2016).Ведет большую общественную работу.Занимается научной деятельностью, участвует в научных конференциях, симпозиумах, форумах, семинарах, проходящих в России и за рубежом.Проводит семинары и мастер-классы по актуальным проблемам современного искусства.Член-корреспондент (2002), академик РАХ (отделение скульптуры, 2006), член Президиума РАХ (2007), куратор (2009), академик-секретарь отделения новейших художественных течений РАХ (2021).Член Союза художников России (1998), Московского Союза художников (2006), Ассоциации искусствоведов (2007), Международного совета музеев (ИКОМ), Международного комитета музеев и коллекций современного искусства (CIMAM), Творческого Союза художников России (2025) и др.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018).Имеет ряд зарубежных наград. В их числе - Крест Ордена за Гражданские заслуги (Испания, 2012), Кавалер Ордена Искусств и литературы (Франция, 2015), Офицер Королевского Ордена Изабеллы Католической (Испания, 2016).Лауреат московских и международных конкурсов по монументальному искусству.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий церетели, справки, россия