https://ria.ru/20250429/tsentr-2014021289.html

Войска "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Войска "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 29.04.2025

Войска "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:20:00+03:00

2025-04-29T12:20:00+03:00

2025-04-29T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Ульяновка, Тарасовка, Зверево, Новоэкономическое, Алексеевка, Миролюбовка, Новоалександровка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

https://ria.ru/20250429/ukraina-2014019611.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины