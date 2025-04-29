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Войска "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Войска "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 29.04.2025
Войска "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:20:00+03:00
2025-04-29T12:20:00+03:00
2025-04-29T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Ульяновка, Тарасовка, Зверево, Новоэкономическое, Алексеевка, Миролюбовка, Новоалександровка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Войска "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности группировки "Центр"