Трамп отказался вставать на сторону Зеленского
Трамп заявил, что конфликт на Украине подошел к финалу
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic отказался вставать на сторону Владимира Зеленского, заявив о наличии трудностей в отношениях с ним.
Журналисты издания спросили американского лидера, при каких условиях хозяин Белого дома мог бы сказать: "Знаете что? Я сейчас на стороне Зеленского".
Президент также подчеркнул, что в ходе закончившегося скандалом визита в Белый дом Зеленский должен был оставаться "тихим", однако вместо этого начал просить больше помощи от США.
Двадцать восьмого февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка сорвалась.
"Посмотрим, что произойдет в течение недели. Остались финальные штрихи", — добавил Трамп, не приводя подробностей.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS заявил о том, что американский лидер оправданно верит в приближение сделки по Украине, Москва к ней готова, но есть "определенные точки и элементы, которые следует донастроить".
Проблемы с достижением мира
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
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