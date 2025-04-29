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Трамп отказался вставать на сторону Зеленского - РИА Новости, 29.04.2025
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18:16 29.04.2025 (обновлено: 20:34 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/tramp-2014161820.html
Трамп отказался вставать на сторону Зеленского
Трамп отказался вставать на сторону Зеленского - РИА Новости, 29.04.2025
Трамп отказался вставать на сторону Зеленского
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic отказался вставать на сторону Владимира Зеленского, заявив о наличии трудностей в отношениях с ним. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:16:00+03:00
2025-04-29T20:34:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic отказался вставать на сторону Владимира Зеленского, заявив о наличии трудностей в отношениях с ним. Журналисты издания спросили американского лидера, при каких условиях хозяин Белого дома мог бы сказать: "Знаете что? Я сейчас на стороне Зеленского"."Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да. Но не обязательно на стороне Зеленского. У меня были трудности с Зеленским. Вы видели это здесь, когда он сидел прямо в этом кресле", — ответил Трамп. Президент также подчеркнул, что в ходе закончившегося скандалом визита в Белый дом Зеленский должен был оставаться "тихим", однако вместо этого начал просить больше помощи от США."Посмотрим, что произойдет в течение недели. Остались финальные штрихи", — добавил Трамп, не приводя подробностей. Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS заявил о том, что американский лидер оправданно верит в приближение сделки по Украине, Москва к ней готова, но есть "определенные точки и элементы, которые следует донастроить". Проблемы с достижением мираВ среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта
https://ria.ru/20250429/telegraph-2014127621.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Трамп отказался вставать на сторону Зеленского

Трамп заявил, что конфликт на Украине подошел к финалу

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic отказался вставать на сторону Владимира Зеленского, заявив о наличии трудностей в отношениях с ним.
Журналисты издания спросили американского лидера, при каких условиях хозяин Белого дома мог бы сказать: "Знаете что? Я сейчас на стороне Зеленского".
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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"Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да. Но не обязательно на стороне Зеленского. У меня были трудности с Зеленским. Вы видели это здесь, когда он сидел прямо в этом кресле", — ответил Трамп.
Президент также подчеркнул, что в ходе закончившегося скандалом визита в Белый дом Зеленский должен был оставаться "тихим", однако вместо этого начал просить больше помощи от США.

Двадцать восьмого февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка сорвалась.

"Посмотрим, что произойдет в течение недели. Остались финальные штрихи", — добавил Трамп, не приводя подробностей.
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Проблемы с достижением мира

В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
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В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей Лавров
 
 
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