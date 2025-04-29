https://ria.ru/20250429/tramp-2014125842.html

Трамп заявил, что обновил интерьер Белого дома за свой счет

Трамп заявил, что обновил интерьер Белого дома за свой счет - РИА Новости, 29.04.2025

Трамп заявил, что обновил интерьер Белого дома за свой счет

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, в том числе украсив его 24-каратным золотом. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:51:00+03:00

2025-04-29T16:51:00+03:00

2025-04-29T16:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, в том числе украсив его 24-каратным золотом. "Да, я делаю это сам. Видите там, наверху? Это всё из Мар-а-Лаго... Это всё из 24-каратного золота. Интересно то, что люди так и не придумали краску, которая выглядела бы как золото", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, использовал ли он личные средства для обновления интерьера резиденции. Президент подтвердил сообщения о том, что намерен повесить новую люстру в одном из помещений Белого дома. Ранее СМИ сообщили, что Трамп собирался повесить люстру в Овальном кабинете, однако решил сделать это в другом помещении из-за недостаточной прочности потолка в основном рабочем кабинете резиденции. "Да, я этим занимаюсь... Это будет красивая хрустальная люстра, лучшая в своем роде. Будет отлично здесь смотреться. Это как-то само собой напрашивается. Но пока мы слишком заняты Китаем и Россией", - добавил Трамп, не уточнив, в каком помещении в итоге будет висеть люстра. По его словам, после обновления овальный кабинет стал выглядеть "так, как положено". "Раньше за ним не ухаживали. Не было надлежащий заботы", - подчеркнул президент. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп после переезда в Белый дом добавил значительное количество золотых предметов и элементов декора в интерьер официальной президентской резиденции, уподобив ее своему поместью Мар-а-Лаго. В частности, Трамп специально заказал собственный портрет и портрет вице-президента Джей Ди Вэнса в позолоченных рамках, уже готовые на тот момент белые рамки пришлось переделывать. Трамп также лично проконтролировал установку резных золотых фигур на каминной полке в овальном кабинете и привез из Мар-а-Лаго золотых херувимов. При администрации бывшего президента Джо Байдена каминную полку украшали растения.

https://ria.ru/20250401/tramp-2008533407.html

https://ria.ru/20250428/tramp-2013862097.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997625671.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден