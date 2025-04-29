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Команда Трампа внушает робкие надежды на переговоры, заявил Медведев
Команда Трампа внушает робкие надежды на переговоры, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Команда Трампа внушает робкие надежды на переговоры, заявил Медведев
Команда президента США Дональда Трампа внушает осторожную надежду на возможности проведения переговорного процесса, сообщил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:01:00+03:00
2025-04-29T12:01:00+03:00
2025-04-29T16:37:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа внушает осторожную надежду на возможности проведения переговорного процесса, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Дональд Трамп - человек с весьма яркими, иногда весьма парадоксальными чертами характера, но нельзя не признать, что в его команде есть и профессионалы, и харизматики, ну в общем - личности. Это внушает робкие, я бы даже сказал, острожные надежды на возможности переговорного процесса. А вот европейские лидеры - они все бесхребетные и трусливые марионетки", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев
США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Команда Трампа внушает робкие надежды на переговоры, заявил Медведев
Медведев: действия команды Трампа внушают надежду на возможность переговоров