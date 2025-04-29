https://ria.ru/20250429/tramp-2013958669.html

Пошлины Трампа стали подарком для КНР, пишет WSJ

Пошлины Трампа стали подарком для КНР, пишет WSJ - РИА Новости, 29.04.2025

Пошлины Трампа стали подарком для КНР, пишет WSJ

Пошлины, вводимые американским президентом Дональдом Трампом, стали "настоящим подарком" для председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку из-за них мировая... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T03:07:00+03:00

2025-04-29T03:07:00+03:00

2025-04-29T04:16:00+03:00

сша

китай

си цзиньпин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009073409_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_43deba05419109aa0c88c5423c475e46.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пошлины, вводимые американским президентом Дональдом Трампом, стали "настоящим подарком" для председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку из-за них мировая уверенность в надёжности США пошатнулась, считает газета Wall Street Journal. Ранее агентство Блумберг передавало, что введённые Трампом высокие пошлины на импорт из Китая могут вскоре привести к дефициту товаров в США. Агентство подчеркнуло, что США ввели высокие пошлины на товары из Китая в критическое время для продавцов, поскольку именно в марте и апреле они начинают затовариваться на вторую половину года, чтобы успеть выполнить заказы к началу учебного года и Рождеству. "Ошибочно думать, что пошлины наносят только внутренний ущерб. Вынужденное наступление на друзей и соперников пошатнуло мировую уверенность в надёжности США... США напрасно уступают глобальное экономическое лидерство. Китай уже пользуется этим, привлекая союзников США как более благонадёжный гигантский рынок... Пошлины Трампа против союзников являются настоящим подарком Си Цзиньпину", - пишет газета. По мнению издания, вызванный Трампом "тарифный шок" может погубить его второй срок. Как пишет Wall Street Journal, избиратели выбрали Трампа отчасти потому, что "тепло вспоминали его экономику первого срока", однако во втором сроке он даёт волю "своим одержимостям в торговле и внешней политике", первые результаты которых негативны. "Он (Трамп - ред.) потерпит неудачу, если не обратит внимание на предупреждения", - заключает издание.

https://ria.ru/20250426/tramp-2013534837.html

https://ria.ru/20250424/kitaj-2013148105.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, си цзиньпин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт