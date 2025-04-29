Пошлины Трампа стали подарком для КНР, пишет WSJ
WSJ: пошлины Трампа стали подарком для КНР из-за подрыва авторитета США в мире
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пошлины, вводимые американским президентом Дональдом Трампом, стали "настоящим подарком" для председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку из-за них мировая уверенность в надёжности США пошатнулась, считает газета Wall Street Journal.
Ранее агентство Блумберг передавало, что введённые Трампом высокие пошлины на импорт из Китая могут вскоре привести к дефициту товаров в США. Агентство подчеркнуло, что США ввели высокие пошлины на товары из Китая в критическое время для продавцов, поскольку именно в марте и апреле они начинают затовариваться на вторую половину года, чтобы успеть выполнить заказы к началу учебного года и Рождеству.
"Ошибочно думать, что пошлины наносят только внутренний ущерб. Вынужденное наступление на друзей и соперников пошатнуло мировую уверенность в надёжности США... США напрасно уступают глобальное экономическое лидерство. Китай уже пользуется этим, привлекая союзников США как более благонадёжный гигантский рынок... Пошлины Трампа против союзников являются настоящим подарком Си Цзиньпину", - пишет газета.
По мнению издания, вызванный Трампом "тарифный шок" может погубить его второй срок. Как пишет Wall Street Journal, избиратели выбрали Трампа отчасти потому, что "тепло вспоминали его экономику первого срока", однако во втором сроке он даёт волю "своим одержимостям в торговле и внешней политике", первые результаты которых негативны.
"Он (Трамп - ред.) потерпит неудачу, если не обратит внимание на предупреждения", - заключает издание.
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