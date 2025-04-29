https://ria.ru/20250429/teplokhody-2014061602.html
В Казани в речном порту столкнулись два теплохода
В Казани в речном порту столкнулись два теплохода - РИА Новости, 29.04.2025
В Казани в речном порту столкнулись два теплохода
Трехпалубный теплоход "Урал" при подходе к причалу в казанском порту помял трехпалубный теплоход "Две столицы", пострадавших и значимых повреждения нет,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:26:00+03:00
2025-04-29T14:26:00+03:00
2025-04-29T14:35:00+03:00
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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Трехпалубный теплоход "Урал" при подходе к причалу в казанском порту помял трехпалубный теплоход "Две столицы", пострадавших и значимых повреждения нет, сообщает во вторник ГУМЧС России по Татарстану. "От диспетчера администрации Волжского бассейна внутренних водных путей поступило сообщение о том, что на 12 причале казанского речного порта на реке Волге при подходе к пассажирскому причалу трехпалубный теплоход "Урал" совершил навал на трехпалубный теплоход "Две столицы", - говорится в сообщении. По информации МЧС, пострадавших и значимых повреждений в результате происшествия нет. "Замяты четыре пиллерса (колонны, столба - ред.) на главной и второй палубе теплохода "Две столицы". Причина происшествия уточняется", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20240905/teplokhody-1970900489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани в речном порту столкнулись два теплохода
МЧС: в Казани теплоход "Урал" при подходе к причалу помял теплоход "Две столицы"