https://ria.ru/20250429/teksler-2014173723.html

Жители Челябинской области выберут объекты благоустройства на 2026 г

Жители Челябинской области выберут объекты благоустройства на 2026 г - РИА Новости, 29.04.2025

Жители Челябинской области выберут объекты благоустройства на 2026 г

Жители Челябинской области с 21 апреля по 12 июня 2025 года могут проголосовать за объекты благоустройства в регионе, определив, что будет реконструировано в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:55:00+03:00

2025-04-29T18:55:00+03:00

2025-04-29T18:55:00+03:00

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

благоустройство

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Жители Челябинской области с 21 апреля по 12 июня 2025 года могут проголосовать за объекты благоустройства в регионе, определив, что будет реконструировано в следующем году, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "В Челябинской области активно идет всероссийское голосование за объекты благоустройства. Это уже традиция: мы вместе заранее определяем территории в муниципалитетах, которые будут благоустроены в следующем году. Хорошая возможность для каждого жителя воплотить в жизнь понравившийся проект", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он уточнил, что за последние годы благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни", который инициировал президент России Владимир Путин, в регионе преображены уже 1952 территории, в том числе 989 дворовых территорий, 963 общественных пространства — парки, скверы, набережные, площади и многое другое. "И всё это во многом благодаря вашему неравнодушию и активности. В этом году планируем благоустроить еще 139 общественных пространств и 9 дворовых территорий", - пояснил Текслер. По его данным, голосование проходит с 21 апреля по 12 июня 2025 года на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Также проголосовать можно с помощью волонтеров в общественных местах и в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе". По словам главы города Челябинска Алексея Лошкина, уже несколько лет челябинцы сами выбирают, какие скверы, парки, набережные или места отдыха получат новую жизнь. "Благодаря этому удалось обновить уже более 70 общественных пространств. Сейчас мы определяем объекты на 2026 год, и за неделю свой выбор сделали свыше 50 тысяч человек. Благодарю всех, кто неравнодушен к облику нашего города, кто делает его красивее и удобнее для жизни буквально одним кликом", - цитирует пресс-служба городской администрации слова Лошкина. Как отметил глава города Магнитогорск Сергей Бердников, один из претендентов на благоустройство в Магнитогорске – сквер имени Лермонтова. "Вместе с коллегами вышли на уборку в сквер имени Михаила Лермонтова. Это один из претендентов на благоустройство по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Его очень любят жители, он находится практически в центре города, связывает два больших проспекта. Сейчас сквер нуждается в ремонте, но решение, конечно же, за жителями", - написал глава города на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Бердников пригласил жителей Магнитогорска принять участие в голосовании. "Приглашаю каждого магнитогорца проголосовать за одну из семи предложенных территорий", - добавил он. Как отметил глава Саткинского муниципального района Александр Глазков, в голосовании участвует и Саткинский муниципальный округ. "Шесть проектов в Сатке и Бакале, игровые, спортивные и пешеходные зоны. Проголосовать за них жители округа могут с 21 апреля по 12 июня включительно", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250424/oblast-2013131498.html

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челябинская область, алексей текслер, благоустройство