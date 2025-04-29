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В Краснодаре арестовали подозреваемого в убийстве охранника ТЦ
В Краснодаре арестовали подозреваемого в убийстве охранника ТЦ - РИА Новости, 29.04.2025
В Краснодаре арестовали подозреваемого в убийстве охранника ТЦ
Суд заключил под стражу на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве охранника торгового центра (ТЦ) в Краснодаре, который пытался помешать украсть товар,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:41:00+03:00
2025-04-29T16:41:00+03:00
2025-04-29T16:46:00+03:00
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КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве охранника торгового центра (ТЦ) в Краснодаре, который пытался помешать украсть товар, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. По версии следствия, 27 апреля поздно вечером 43-летний охранник магазина заметил, что мужчина взял с витрины продукцию и предложил ему оплатить товар. Тот в ответ позвал охранника выйти на улицу "для продолжения разговора". Уже возле торгового центра подозреваемый ударил оппонента ножом в шею, тот скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). "Суд счел необходимым удовлетворить ходатайство и заключил обвиняемого под стражу на срок два месяца", - сообщили во вторник в ведомстве.
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре арестовали подозреваемого в убийстве охранника ТЦ
Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве охранника ТЦ в Краснодаре
КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве охранника торгового центра (ТЦ) в Краснодаре, который пытался помешать украсть товар, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани.
По версии следствия, 27 апреля поздно вечером 43-летний охранник магазина заметил, что мужчина взял с витрины продукцию и предложил ему оплатить товар. Тот в ответ позвал охранника выйти на улицу "для продолжения разговора". Уже возле торгового центра подозреваемый ударил оппонента ножом в шею, тот скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ
).
"Суд счел необходимым удовлетворить ходатайство и заключил обвиняемого под стражу на срок два месяца", - сообщили во вторник в ведомстве.