https://ria.ru/20250429/stabilnost-2014024550.html

Россия и США несут ответственность за мировую стабильность, заявил Медведев

Россия и США несут ответственность за мировую стабильность, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025

Россия и США несут ответственность за мировую стабильность, заявил Медведев

Россия и США как ядерные страны несут основную ответственность за стабильность мирового развития, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:29:00+03:00

2025-04-29T12:29:00+03:00

2025-04-29T12:30:00+03:00

россия

сша

москва

дмитрий медведев

российское общество "знание"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия и США как ядерные страны несут основную ответственность за стабильность мирового развития, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "То, что такой диалог налаживается, он идет, мне кажется, это на пользу всем странам, и прежде всего нашим странам, которые несут как постоянные члены Совета безопасности Организации объединенных наций и как крупнейшие ядерные страны, основную ответственность за стабильность мирового развития", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые", рассуждая о диалоге между Россией и США. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014006256.html

россия

сша

москва

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россия, сша, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"